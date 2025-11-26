Clélia Nau, La parade des fleurs. Leçons de peinture

À la croisée de la botanique, de l’esthétique et de l’histoire de l’art, ce livre présenté sous coffret ouvre le concept de fleur et en produit un paradigme élargi. Clélia Nau nous invite à regarder la fleur non plus seulement comme un moment de la chaîne végétale – celui avant le fruit –, ni uniquement pour ce qu’elle représente, mais comme un être dont l’apparence, en soi énigmatique, exprime l’obscur mouvement de la vie.

Elle nous montre comment le peintre, mieux que personne, a su capter ce mystère, et nous livre un portrait de l’artiste en butineur, en pollinisateur de surfaces, en orchestrateur d’arrangements floraux qui viendront bousculer la composition même des tableaux à l’époque moderne. En rapprochant les tactiques de la fleur de celles du peintre, l’auteure nous livre une passionnante histoire de l’art, sous l’écoute du vivant.

En ces temps d’inquiétude et de remise en question, ce livre vient à point nommé pour éclairer les liens entre les différents règnes : en faisant dialoguer, malgré la distance, la cosmétique florale et les parures du corps humain, il développe une nouvelle anthropologie de la représentation.

Feuilleter quelques pages sur le site de l'éditeur…

—

Ancienne élève de l’École normale supérieure, agrégée de philosophie, Clélia Nau enseigne l’histoire et la théorie de l’art à l’université de Paris Cité. Dans son nouvel opus, La Parade des fleurs, qui fait suite à Feuillages, paru aux éditions Hazan en 2021, elle poursuit son exploration des puissances du végétal et décèle dans l’étrangeté, dans l’infinie variété des apparences du vivant, une ressource féconde pour penser autrement l’image et l’expressivité des formes artistiques.

—

Table des matières

IRIDESCENCES

DU NOUVEAU QUANT AUX FLEURS

LA FLEUR, CETTE OBSCURE DÉCISION DE LA NATURE

Apparaître : une fonction vitale

Tropique du végétal : fastes et divagations

L’image et le temps ralenti des fleurs

GÉOMÉTRIES FLORALES

Diagrammes de floraison

Architectonique de la rose

Abstraction et éclosion

LE NUANCIER DE LA NATURE

La sève du coloris

Portrait du peintre en pollinisateur

L’art de faner : précis de sublimation

PETITS ARRANGEMENTS AVEC LES FLEURS

Tressages et dissémination

Le regard butineur

Poétique du bouquet et modernité

PORTER FLEUR

La vertu des extrémités

Parures florales. Tactiques de l’apprêt

Le corps-hiéroglyphé

LES FARDS DE LA PEINTURE

Le « pollen de la chair »

Odorer le nectar du sensible

Stratégies de camouflage

DEVENIR FLEUR

ÉLOGE DE LA VIE VÉGÉTATIVE