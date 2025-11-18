Critique, n° 942 : "Des sciences et des fictions"

Face à des sciences qui ont le privilège de découvrir de nouveauxfaits, la philosophie est-elle condamnée à interpréter interminablementle réel, ou bien à s’adonner sans frein à une métaphysique déconnectée des percées de la connaissance positive ? Certains considèrent que le temps est venu pour elle de dire adieu aux faits, qui ne lui appartiennent pas ; et qu'elle doit désormais embrasser résolument les puissances de la fiction.



Confrontés à ce défi, les auteurs des contributions réunies dans ce numéro plaident pour une philosophie qui sache maintenir une réflexivité critique. Aucun instrument théorique ne saurait constituer une panacée universelle. Même la prétendue méthode philosophique n’est peut-être, après tout, qu’une autre fiction utile.



Des sciences et des fictions



Étienne BIMBENET : Nous n’avons jamais été aussi modernes

Stéphane MADELRIEUX : Une méthode sans fondement

Pierre CASSOU-NOGUÈS : Le réel par la fiction. Une solution dans quatre contrainte



Bourdieu – Panofsky



Pascal DURAND et Daniel GIOVANNANGELI : Bourdieu avec Panofsky. Entre philosophie et sociologie

Denis THOUARD : « Une contribution capitale. » Pourquoi Bourdieu lit Panofsky



Nicolas VOELTZEL : L’identité sans le moi, ou comment sortir de l’égologie

Nathalie PIÉGAY : Femmes surréalistes. Une absence souveraine