Strenae. Recherches sur les livres et objets culturels de l'enfance, n°26 : « Les albums pour la jeunesse coréens depuis les années 1970 » (dir. Sungyup Lee)

Nous avons le grand plaisir d’annoncer la parution, avec un peu de retard, du n°26 de notre revue Strenæ. Recherches sur les livres et les objets culturels de l’enfance, numéro dont le dossier thématique, dirigé par Sungyup Lee, s’intitule "Les albums pour la jeunesse coréens depuis les années 1970". Le numéro est intégralement en libre accès à cette adresse: https://journals.openedition.org/strenae/11568

Les albums pour la jeunesse coréens depuis les années 1970

Korean Picture Books since the 1970s

Note des rédactrices en chef Eléonore Hamaide et Cécile Pichon-Bonin

Ce numéro a été dirigé par Sungyup Lee (direction scientifique) en collaboration avec Cécile Boulaire (direction éditoriale).

Ce numéro a été mis en ligne par Diane Moussa.

Dossier thématique

Sungyup Lee, "Études sur l’album en Corée du Sud : état des lieux" / "Research on Picturebooks in South Korea: An Overview"

Sungyup Lee, "Les albums coréens publiés en France : d’une exposition culturelle vers une expression universelle" / "Korean Picturebooks Published in France: From Cultural Representation to Universal Appeal"

Jieun Kim, "A Feminist Interpretation of Baek Heena’s Picture Books about Grandmothers" / "Figures de grands-mères féministes dans les albums de Baek Heena"

Carine Devillon Bandal, "L’éditeur de la demi-lune qui ne fait pas les choses à moitié" / "Bandal: the half-moon publisher who doesn’t do things by halves"



Fonds d’archives et collections

Catherine Binon-Schuck, "Une collection de livres signés par des enfants au fonds patrimonial de l’Heure Joyeuse" / "A Collection of Children’s Signed Books in the Heure Joyeuse Heritage Collection"



Varia

Jacqueline Reid-Walsh, "Luisella (Luisa) Terzi [1892-1973]: the first female paper engineer in Italy"

Comptes-rendus

Déborah Lévy-Bertherat, "François Fièvre, Le conte et la silhouette. Archéologie d’une rencontre"

Florence Boulerie, "Ugo Dionne et Michel Fournier (dir.), Les Lumières de la jeunesse. Les réécritures pour le jeune public au XVIIIe et au début du XIXe siècle"

Loïc Boyer, "Dorena Caroli, L’illustration jeunesse russe"

Isabelle-Rachel Casta, "Florence Boulerie et Cristina Panzera, Sages lecteurs et/ou galopins farceurs"

François Fièvre, "Pierre-Emmanuel Moog, Dans la fabrique des contes de Perrault"

Christine Plu, "Dominique Paquet, Abymes et surgissements, Généalogie du merveilleux suivie de l’Ecriture du merveilleux dans la théâtre jeunesse"

Hélène Weis, "Camille Mahé, La Seconde Guerre mondiale des enfants : Allemagne, France, Italie (1943-1949)"

Loïc Boyer, "Marie-Ange Brayer et Céline Saraiva (dir.), L’enfance du design, un siècle de mobilier pour enfant"

Christine Plu, « Les grandes vacances », Cahiers Robinson n° 53