Exercices de rhétorique, n° 24 | 2025 : "Discours de reines" (dir. Claire Fourquet-Gracieux)
Faire entendre la parole publique des souveraines (Europe, XVIe-XVIIIe siècle)
Sous la direction de Claire Fourquet-Gracieux
o Claire Fourquet-Gracieux et Marie-Karine Schaub
Discours et harangues des souveraines à la croisée de la rhétorique et de l'histoire
o Dominique Maingueneau
Parole de souveraine, parole souveraine
Les harangues
§ Armel Dubois-Nayt
La majesté de la parole royale dans la Harangue de Marie Stuart (1563)
§ Benoît Chêne et Claude La Charité
Les discours néo-latins d'Élisabeth Ire d'Angleterre : parole cérémonielle, latinitas et auctoritas
§ Marie-Céline Daniel
Le « Golden Speech » d'Élisabeth Ire (1601) : les souveraines audaces d'une reine vieillissante
§ Annette Bächstädt
Concions, exhortations et harangues : la parole publique de Marie de Lorraine en Écosse (1548-1560)
§ Marion Lemaignan
Un « Je » de mots. La parole souveraine de Christine de Suède face au Sénat (1649)
§ Roxanne Roy
Mise en scène de la parole et stratégies rhétoriques dans le discours d'abdication de Christine de Suède
§ Claire Fourquet-Gracieux
« Je suis la première Reine qu'on ait vu venir en ce lieu » : les harangues de la reine d'Espagne rapportées par le Mercure galant (1706)
§ Lauriane Maisonneuve
Les discours de Marie-Thérèse d'Autriche et leur réception ou l'éloquence d'un « roi-mère »
D'autres formes de discours
§ Delphine Amstutz
Trouver le ton juste : Discours et prises de parole de Marie de Médicis (1610-1617)
§ Élodie Conti et Marion Duchesne
« Cette bonne et saincte princesse n'oseroit profferer une silabe qui ne luy soit prescrite » : Élisabeth de Bourbon, une parole sous contrôle ? (1621-1629)
§ Hélène Parent et Marie-Karine Schaub
Légitimer un coup d'État : les manifestes de Catherine II de Russie (juin-juillet 1762)