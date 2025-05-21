Karol Beffa, Erik Satie de A à Z. Un musicien à la plume fantasque

Satie ne fut pas qu’un musicien. Il n’a cessé d’accorder une attention toute particulière à l’écriture, il a multiplié les jeux de mots, les calembours, les formules faisant mouche, qui peuplent ses partitions et les rendent reconnaissables entre toutes. Épistolier souvent drolatique, décontenançant ses correspondants par son agressivité ou ses incongruités, aphoriste à ses heures, il a laissé quantité de textes, dont le présent ouvrage offre une sélection.

Au fil de sa plume incisive, les souvenirs intimes succèdent aux portraits de compositeurs ou aux caricatures. Ses opinions tranchées donnent un tableau réjouissant de la vie musicale et culturelle de son temps et dressent en creux un portrait farfelu de ce musicien bien connu.

