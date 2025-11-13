Marie-Églantine Lescasse, Idéologie et imaginaire linguistiques en Espagne (1492-1625)
Classiques Garnier
Marie-Églantine Lescasse
Idéologie et imaginaire linguistiques en Espagne (1492-1625).
Paris, Classiques Garnier, coll. « Mondes hispanophones », n° 2, 2025.
Ce livre retrace le processus par lequel la langue castillane s’élève au cours du XVIe siècle au statut de langue littéraire et de culture, à travers un examen du courant puriste, de la théorie du castillan primitif et de la prise de distance avec l’héritage latin, entre autres.
