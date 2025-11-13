Nestor Capdevila

Les Batailles conceptuelles de Tolstoï. Une pratique de la philosophie

Paris, Classiques Garnier, coll. « Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie », n° 69, 2025.

Tolstoï redéfinit des concepts (l’art, la guerre, la révolution, etc.), dans les romans ou les traités. Il prend position dans le champ de bataille philosophique en traçant une ligne de démarcation au sein du concept entre les usages faux et véritables du mot dans une perspective émancipatrice.

Existe également en version reliée - EAN 9782406188926 - au prix de 89 EUR.