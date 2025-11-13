Marc Courtieu

L’Homme sans caractère. Histoire d’Eugène Charpin, saint-simonien (1812-189?)

Paris, Classiques Garnier, coll. « Biographies », n° 8, 2025.

Le saint-simonisme est surtout connu pour ses grandes figures : Saint-Simon, Prosper Enfantin, Isaac Pereire etc. On méconnaît souvent les autres, fidèles que l’histoire n’a pas retenus. C’est à l’un d’eux, Eugène Charpin, que ce livre est consacré. Des documents inédits le concernant redonnent un visage à ce personnage, permettant de combler un certain nombre de vides de sa biographie.

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406190219 - au prix de 86 EUR.