Essai
Nouvelle parution
Marc Courtieu, L’Homme sans caractère. Histoire d’Eugène Charpin, saint-simonien (1812-189?)

Marc Courtieu, L’Homme sans caractère. Histoire d’Eugène Charpin, saint-simonien (1812-189?)

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Biographies", 2025
  • EAN : 9782406190202
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-19022-6
  • 253 pages
  • Prix : 35 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Mihai Duma (Source : Classiques Garnier)

Marc Courtieu

L’Homme sans caractère. Histoire d’Eugène Charpin, saint-simonien (1812-189?)

Paris, Classiques Garnier, coll. « Biographies », n° 8, 2025.

Le saint-simonisme est surtout connu pour ses grandes figures : Saint-Simon, Prosper Enfantin, Isaac Pereire etc. On méconnaît souvent les autres, fidèles que l’histoire n’a pas retenus. C’est à l’un d’eux, Eugène Charpin, que ce livre est consacré. Des documents inédits le concernant redonnent un visage à ce personnage, permettant de combler un certain nombre de vides de sa biographie.

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406190219 - au prix de 86 EUR.