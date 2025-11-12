Voix féminines en dialogue entre l’Espagne et le Portugal (1870-1930) : l’esquisse d’un féminisme ibérique (Bordeaux)

Colloque international

Voix féminines en dialogue entre l’Espagne et le Portugal (1870-1930) : l’esquisse d’un féminisme ibérique

Université Bordeaux Montaigne, 15 et 16 octobre 2026

org. Silvia Amorim (UBM), Amélie Florenchie (UBM) et Rocío Negrete (UCM)

Ce colloque s’inscrit dans la continuité de la journée « Pour une approche textuelle des féminismes de la première vague en péninsule ibérique » (UBM, juin 2025).

Dans une démarche de visibilisation et de réhabilitation[1] de voix féminines tues, oubliées ou méconnues en Péninsule ibérique[2], il s’agira d’étudier une production engagée en faveur des droits des femmes écrite entre 1870 et 1930. Le contexte politique dans les pays ibériques présente alors des similitudes puisque les années 1870 correspondent, dans les deux cas, à une période d’ouverture, marquée en Espagne par l’intensification du libéralisme (avec la révolution dite « Glorieuse » et le « Sexenio liberal ») et au Portugal par l’entrée des républicains sur la scène politique (avec la fondation du Diretório Republicano Democrático, embryon du Partido Republicano[3]). La fin de la période, quant à elle, coïncide avec la conquête du droit de vote féminin en Espagne et au Portugal en 1931, avant le coup d’arrêt marqué par l’instauration de régimes autoritaires (le salazarisme en 1933 et le franquisme entre 1936 et 1939). Cette période est également la plus dynamique du « féminisme[4] de la première vague ».

L’histoire des femmes, et celle des féminismes, est un champ relativement récent de l’historiographie. Au Portugal, elle n’est institutionnalisée que depuis les années 1980, comme le soulignent notamment Anne Cova et Irene Vaquinhas dans leurs contributions respectives au volume Écrire l’histoire des femmes en Europe du Sud - XIXe – XXe siècles (Celta Editora, 2003). En Espagne, ce sont les travaux de Mary Nash qui attirent l’attention dès la fin des années 1970 puis plus récemment, notamment avec son Mujeres en el mundo. Historia, retos y movimientos (2004, 2017). L’approche comparatiste, dans ce domaine, est souvent privilégiée[5] bien qu’elle pose de nombreuses difficultés (recherche de sources comparables, adoption d’une terminologie et de typologies communes…), comme l’explique Anne Cova dans son Histoire comparée des femmes (ENS, 2009), et bien que, la plupart du temps, la comparaison se limite à une mise en parallèle de différents cas.

L’objectif est donc d’analyser la production d’autrices ibériques (quel que soit leur statut officiel) dans une démarche à la fois littéraire et historique, et de confronter leurs textes (quels qu’ils soient, de fiction ou non) dans une perspective comparative si possible, afin d’ébaucher les contours d’un « féminisme ibérique » porteur de spécificités qui le distinguent, notamment, du féminisme des pays anglo-saxons et/ou du Nord de l’Europe, et de mettre en évidence les réseaux féministes entre l’Espagne et le Portugal, au cœur d’un « continuum ibérique » (Saéz Delgado 2014) ou d’une « unión ibérica cultural » (Ezama Gil 2010).

Le travail sur ce corpus en devenir pose un certain nombre de problèmes d’ordre matériel, et ce colloque sera également l’occasion de s’interroger sur la constitution d’un matrimoine[6] féministe ibérique et sur sa « découvrabilité »[7], c’est-à-dire sur son degré d’accessibilité via des outils numériques notamment. Cette question se pose avec d’autant plus d’acuité que les archives de ces autrices ne sont pas toujours constituées.

La Journée d’Etudes du 27 juin a porté, en partie, sur Alice Pestana (1860-1929), écrivaine, journaliste et pédagogue, qui a joué un rôle fondamental dans les échanges intellectuels et culturels entre l’Espagne et le Portugal. Cette première étude de cas laisse entrevoir une multitude de comparaisons entre les textes de femmes espagnoles et portugaises engagées dans la défense des droits des femmes à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Spécialistes d’histoire des femmes, de littérature espagnole, portugaise, comparée, sont les bienvenu.es. Les communications à 4 mains / 2 voix sont également bienvenues.

Les propositions sont à envoyer jusqu’au 01/03/2026 à Silvia Amorim (silvia.amorim@u-bordeaux-montaigne.fr), Amélie Florenchie (aflorenchie@u-bordeaux-montaigne.fr) et Rocío Negrete (ronegret@ucm.es), accompagnées d’une brève présentation de l’auteur.ice et d’un résumé de 10 lignes maximum en français, en portugais ou en espagnol.



Bibliographie sélective

Histoire

[1] Cf. Massardier-Kenney, Françoise (1997), « Towards a Redefinition of Feminist Translation Practice ». The Translator 3.1, p. 55-69; Panchón Hidalgo, Marian; Zaragoza Ninet, Gora : « Récupération/réhabilitation (de textes censurés d’écrivaines) ». Dictionnaire du genre en traduction / Dictionary of Gender in Translation / Diccionario del género en traducción. ISSN: 2967-3623. Mis en ligne le 03 janvier 2023. https://worldgender.cnrs.fr/notices/recuperation-rehabilitation-de-textes-censures-decrivaines/

[2] Cette démarche a conduit à l’élaboration de nombreux outils, notamment les plateformes numériques « Escritoras em português », « Mulheres escritoras », « Biblioteca de autoras », « Autoras españolas en la BNE » et elle est également au cœur de projets comme « Faces de Eva » au Portugal ou « Las desconocidas » ou « Pandora » en Espagne. On la retrouve également dans le volume dirigé par Maria Graciete Besse et Maria Araújo da Silva, Femmes oubliées dans les arts et les lettres au Portugal (XIXème - XXème siècles), Paris, Indigo, 2016. Néanmoins elle reste limitée dans sa perspective ibérique et féministe.

[3] Le mouvement républicain, et le nouveau projet de société dont il est porteur, a été fondamental au Portugal pour repenser la place et les droits des femmes dans la société, tout en ouvrant le débat sur le divorce, le droit de vote et l’accès à l’éducation.

[4] Rappelons que c’est à la suffragette française Hubertine Auclert (1868-1914) que l’on doit l’utilisation politique du terme féminisme, elle l’emprunte elle-même en 1880 à la médecine où il désigne depuis 1871 une pathologie se caractérisant par la perte des caractères sexuels dits secondaires chez les hommes tuberculeux et leur substitution par des caractères sexuels féminins (faible énergie, extrême sensibilité, etc.). Voir : https://archive.org/details/BIUSante_TPAR1871x001

[5] Comme en témoignent de nombreuses publications au périmètre géographique et chronologique souvent extrêmement large : R. Bridenthal, C. Koonz & S. Stuard, Becoming Visible. Women in European History (1987) ; G. Duby & M. Perrot, Histoire des femmes en Occident (de l’Antiquité à nos jours), 5 vol. (1991-1992); K. Offen, R. Pierson & J. Rendall, Writing Women’s History: International Perspectives (1991) ; O. Hufton, The Prospect Before Her. A History of Women in Western Europe, 1500-1800 (1996); B. Anderson & J. Zinsser, A History of Their Own: Women in Europe from Prehistory to the Present (2000); T. Meade & M. E. Wiesner-Hanks, A Companion to Gender History (2004); I. Vaquinhas, As mulheres no mundo contemporâneo: história comparada (2005); B. G. Smith, Oxford Encyclopedia of Women in World History, 4 vol. (2008); K. Offen, Les Féminismes en Europe, 1700–1950 (2012). Et plus spécifiquement pour la péninsule ibérique: S. Bermúdez & R. Johnson (org.), A new history of Iberian Feminisms, Toronto University of Press, 2018 ou F. Mariano, “O despertar do feminismo político na Península Ibérica”, Historiæ, 8(2), 2018, pp. 201–218.

[6] Evain, Aurore, « La matrimoine n’est pas un néologisme », https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/affaire-en-cours/le-matrimoine-n-est-pas-un-neologisme-mais-un-mot-efface-par-l-histoire-2051620

[7] Office québécois de la langue française, « Découvrabilité », La Vitrine linguistique, 2021, disponible sur : https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26541675/decouvrabilite