Littératures francophones : entre mémoire et parole collective. Du témoignage historique à la voix poétique (Chicoutimi, Québec)

Littératures francophones : entre mémoire et parole collective. Du témoignage historique à la voix poétique

Atelier 11, colloque de l’APFUCC (Chicoutimi, 26-29 mai 2026)

La notion de « guerre des mémoires », telle que théorisée par Benjamin Stora, désigne la confrontation de récits mémoriels divergents autour d’événements historiques traumatiques. Si la colonisation maghrébine en est un exemple emblématique, elle ne constitue pas l’unique terrain d’affrontement des mémoires. Les différents héritages de notre histoire ont en effet donné naissance à des mémoires multiples et parfois antagonistes : celles des anciens combattants, des rapatriés, d'immigrés et de leurs descendants, ainsi que celles véhiculées par les États à travers des récits officiels. Ces mémoires, souvent sélectives et affectives, entrent en conflit lorsqu’elles revendiquent chacune la légitimité exclusive des récits du passé. La « guerre des mémoires » met ainsi en évidence la difficulté de produire un récit partagé.

En ce sens, les littératures francophones font écho à cette réflexion. Au-delà des thématiques de la domination ou de l’exil, la littérature francophone témoigne d’une pluralité linguistique et culturelle : les textes translingues, hybrides ou multilingues révèlent comment la mémoire collective peut se réinventer dans la diversité des langues, dialectes ou créoles. La littérature devient alors un lieu de médiation entre voix individuelles et mémoire collective, où le témoignage historique et la voix poétique se rencontrent. Différents auteurs témoignant de la variété de la francophonie tels que Gaston Miron, Dany Laferrière, Maryse Condé, Kim Thuy ou encore Léonora Miano se sont emparés de ces sujets

Cet atelier de colloque propose d’interroger cette imbrication entre mémoire et parole collective, en explorant les modalités par lesquelles les littératures francophones articulent le témoignage historique et une écriture pouvant également être poétique. Il s’agira notamment d’élargir la réflexion aux contextes de la décolonisation, de la migration, de la mémoire esclavagiste et des réconciliations postcoloniales.

Différentes entrées peuvent être envisagées :

Les écritures du témoignage : incluant récits autobiographiques, romans réalistes ou journaux, où la littérature conserve et transmet l’expérience historique vécue.

Les formes poétiques de la mémoire : qui convoquent analogies, symboles et images pour dépasser le strict témoignage.

Les mémoires contestataires et contre récit : où les écrivains francophones détournent ou déconstruisent les récits dominants ou officiels pour faire entendre des voix marginalisées.

La performativité de la parole littéraire : qui ne restitue pas seulement un passé mais produit un discours composite, donnant cohésion et visibilité à des expériences fragmentées.

Les mémoires de l’exil et de la diaspora : ici la littérature francophone devient un lieu de recomposition identitaire, entre mémoire du pays quitté et inscription dans un nouvel espace culturel.

Francophonie Canadienne : Réécriture des récits dominants au sein de la francophonie canadienne. Les récits autochtones ici viennent contrebalancer les récits dominants historiques.

À mi-chemin entre mémoire et expression littéraire, cet atelier vise à montrer comment les auteurs francophones s’emparent de la dimension mémorielle de leurs œuvres tout en s’appropriant le récit. Il s’agira de souligner la vitalité du corpus francophone dans sa pluralité géographique, linguistique et historique. Entre témoignage et poétique, entre mémoire individuelle et collective, ces textes apparaissent comme des lieux privilégiés pour penser la transmission et la recomposition des mémoires dans le monde francophone.

Calendrier et précisions

Date limite pour l’envoi des propositions de communication : 15 janvier 2026. Nous vous invitons à transmettre votre proposition de communication à l'adresse suivante : ca.fr.codirection@gmail.com

L’adhésion à l’APFUCC est requise pour participer au colloque. Il faut également régler les frais conférence de l’APFUCC. Ces frais pourront être payés lorsqu'ouvrira la période d'inscription en février 2026.

Organisé par : Douniazed Ramoul et Lydia Issad