Norbert Elias, La solitude des mourants (postface Didier Éribon)

Postface de Didier Eribon

Traduction (Anglais allemand) : Sybille Muller, Claire Nancy

Dans nos sociétés modernes, la mort s’est peu à peu retirée du regard des vivants. Jadis entouré des siens, le mourant est désormais isolé derrière les murs des hôpitaux ou des maisons de retraite, véritables déserts de solitude. Entre progrès médicaux et perte du sentiment religieux, la prévalence de l’individualisation qui caractérise notre époque a conduit à ce que vieillir signifie devenir de plus en plus seul.

Avec une lucidité bouleversante, Norbert Elias analyse en sociologue cette dissimulation silencieuse du mourir. À l’abri de tout passéisme, il nous invite à repenser les structures collectives de la solidarité nécessaires pour redonner une place à nos aînés.

Une tâche d’autant plus urgente que comprendre la mort c’est aussi mieux comprendre la vie.