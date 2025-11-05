Le Papier Déchaîné, n° 3

Annoncé par Actualitte.com :

Le troisième numéro du Papier Déchaîné est sorti. Cet apériodique annuel de l’Association pour l’écologie du livre s’empare cette fois de la notion d’écologie symbolique, clôturant ainsi un cycle de réflexion consacré aux trois piliers de son action : l’écologie matérielle, l’écologie sociale et l’écologie symbolique. Après avoir exploré la chaîne du livre dans sa dimension physique et humaine, cette nouvelle parution s’aventure du côté de l’imaginaire, du langage et de la création.

