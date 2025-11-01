Misère: une fortune esthétique (Université Bordeaux Montaigne)

Journée d’étude « Misère : une fortune esthétique »

Mardi 4 novembre 2025

Université Bordeaux Montaigne – UR Plurielles 24142

MSH Bordeaux – Salle Jean Borde

Journée d’étude organisée par Béatrice Laville et Vérane Partensky

Cette journée envisagera la place de la misère dans les représentations littéraires et artistiques en Europe, du moyen âge à l’époque contemporaine, en interrogeant les conditions médiales et théoriques auxquelles gueux, miséreux, estropiés, clochards et SDF entrent dans la sphère de la représentation, qu’elle soit littéraire, dramatique, plastique ou musicale. La misère, qu’elle résulte des violences de l’Histoire ou de la banalité brutale d’un état économique, de la catastrophe spectaculaire ou du simple état des choses, inflige un démenti aux mots et aux images qui prétendent en rendre compte. Dans sa réalité brute, elle semble contredire le projet même d’une esthétique. Et pourtant, l’art et la littérature se sont largement affrontés à ce défi ? Dans quelles conditions ? Avec quels présupposés ? Dans quelle mesure la poétique des genres, les règles de l’art et les normes esthétiques s’accommodent-ils des représentations de la misère souvent conçues sous les espèces du pittoresque, du monstrueux, du repoussant et de l’anomique ? Quelles sont les implications politiques et sociales de ces représentations ? Y a-t-il des médias ou des genres particulièrement dédiés à ce qui pourrait sembler n’être qu’une thématique ? Dans quelle mesure la misère dérange-t-elle ou excède-t-elle les possibles de sa figuration, ou symétriquement, à quelles conditions est-elle récupérée et assignée par les lieux communs qui en domestiqueraient le scandale ? Comment la misère conquiert-elle une place de premier plan dans la littérature et l’art moderne entre le roman picaresque et le récit contemporain, entre John Gay, Dickens et Salgado ? Quel lien entre artiste et misère ? Comment le marché de l’art et de l’édition s’est-il emparé de ce champ esthétique ?

Programme

9h30 : accueil des participants

10h : Béatrice Laville, Vérane Partensky : introduction

10h30 : Rosanna Gangemi (Université Libre de Bruxelles): Donner à manger aux affamées : la Charité romaine, un motif pictural et littéraire riche et inconfortable

11h : pause

11h15 : Mélisande Labrande (AMU, Université Aix-Marseille) Le jeu contre le spectacle : sommeil du miséreux dans le roman Un complot de saltimbanques d’Albert Cossery (1975)

11h45 : discussion

12h15 : pause

14h : Nicolas Chapeau (CERICAC, Université Paris Cité) : Le Juif et Don Pardo de Stendhal : une esthétique stendhalienne de la misère ?

14h30 : Caroline Anthérieu-Yagbasan (AMU, Université Aix-Marseille) Le Spleen de Paris ou l’éthique de la misère

15h : pause

15h15 : Guillaume Arancibia (Plurielles, Université Bordeaux-Montaigne) : Ecraser les pauvres : esthétique de la misère dans le réalisme littéraire

15h45 : Le supplice esthétique du pauvre : la représentation de la misère dans Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline et la polémique contre les « nouveaux réalismes » des années 1920-1930

16h15 : discussion et conclusions