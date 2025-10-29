Collectif
Nouvelle parution
L'Oulipo. Générations

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Colloques de Cerisy - Littérature", 2025
  • EAN : 9782406188674
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-18869-8
  • 390 pages
  • Prix : 32
  • Date de publication :
Publié le par Mihai Duma (Source : Classiques Garnier)

Collectif

Sous la direction de Marc Lapprand, Dominique Raymond, Christophe Reig et Alain Schaffner

Paris, Classiques Garnier, coll. « Colloques de Cerisy - Littérature », n° 13, 2025.

Fondé en 1960 à Cerisy par Le Lionnais et Queneau, l’Oulipo utilise des contraintes pour la création littéraire. Le colloque, « Oulipo : générations » à Cerisy, est à l’origine de ce livre analysant l’évolution du groupe via trois axes : langue, œuvres majeures et activités actuelles.

Existe également en version reliée - EAN 9782406188681 - au prix de 75 euros