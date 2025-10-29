Assistant·e diplômé·e en traductologie (allemand) (Université de Lausanne)

APPEL A CANDIDATURE

Poste d'Assistant·e diplômé·e en traductologie

Introduction

Institution d’enseignement et de recherche de premier plan au niveau international, l’UNIL compte près de 5’000 collaboratrices et collaborateurs et 17’000 étudiant·e·s, réparti·e·s entre le campus de Dorigny et les sites du CHUV et d’Epalinges. En tant qu’employeur, elle encourage l’excellence, la reconnaissance des personnes et la responsabilité.

Présentation

La Section d’allemand de la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne met au concours un poste d'assistant·e diplômé·e en traductologie.

Informations liées au poste

Entrée en fonction : 1er février 2026

Durée du contrat : 1 an, renouvelable 2 fois 2 ans, maximum 5 ans

Taux d'activité : 100%

Lieu de travail : Lausanne-Dorigny



Vos activités

50% du taux d'activité au minimum sera dédié à la réalisation d’une thèse de doctorat.

50% du taux d'activité au maximum sera consacré au soutien des tâches d’enseignement et d’administration (Section d’allemand et Centre de Traduction Littéraire).

Votre profil

Maîtrise universitaire (Master) ès lettres en allemand (traductologie, littérature ou littérature comparée), ou titre jugé équivalent.

Le titre doit être obtenu au moment de l'entrée en fonction.

Volonté d’élaborer une thèse en traductologie.

Une excellente maîtrise de l'allemand et du français est exigée.

Vos avantages

Un cadre de travail agréable dans un environnement académique multiculturel et diversifié.

Des possibilités de formation continue, une multitude d'activités et d'autres avantages à découvrir.

Pour tout renseignement complémentaire

Contacter : Madame la Professeure Angela Sanmann-Graf, angela.sanmann@unil.ch

Votre dossier de candidature

Délai de postulation : 20 novembre 2025

Vous êtes priés de nous faire parvenir via le système en ligne, en format PDF ou Word, un dossier complet contenant : une lettre de motivation, un Curriculum Vitae, une copie des diplômes universitaires, une liste des travaux de recherche accomplis, la version électronique d'un travail scientifique (mémoire de master, travail de séminaire ou autre publication scientifique), une présentation succincte du projet de thèse*.

Seules les candidatures adressées par le biais de ce site seront prises en compte.

Nous vous remercions de votre compréhension.

*Cette présentation succincte d’un projet de thèse (1 page A4 maximum) est une déclaration d’intention ; elle ne doit pas être confondue avec le « Projet de thèse » (une dizaine de pages environ) qui sera rédigé pendant la première année d’assistanat et qui sera déposé auprès du Décanat lors de l’inscription formelle en doctorat.



Remarques

L’UNIL s’engage :

• Pour l’égalité, la diversité et l’inclusion au sein de sa communauté ;

• À garantir un environnement ouvert, respectueux et propice à l’épanouissement ;

• À offrir des conditions de travail favorables à la conciliation des différentes sphères de vie ;

• À soutenir la relève scientifique.

