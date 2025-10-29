Thomas Hunkeler, Marc-Henry Soulet (dir.), Figures de la faiblesse
Peu fréquentable, la faiblesse est, on s’en doute, peu fréquentée dans le monde académique. Peu d’intérêt pour cette notion marquée par le manque, le déficit, voire le défaut ou la défaillance. Sa plasticité, sa labilité, son impalpabilité en font une notion littéralement insaisissable, théoriquement et disciplinairement. Mais la faiblesse est peut-être plus forte qu’il n’y paraît de prime abord. Ce livre invite à sortir du présupposé socioculturel et symbolique considérant la faiblesse comme une notion sans qualité pour se focaliser sur ce qu’elle permet de saisir intellectuellement et épistémologiquement – et peut-être même émotionnellement – de l’expérience humaine.
Dirigé par Thomas Hunkeler et Marc-Henry Soulet, cet ouvrage prend le parti d’aborder la faiblesse à travers une pluralité de points de vue issus de chercheurs et chercheuses académiques (histoire, sociologie, anthropologie, littérature, droit), mais aussi d’écrivains et de vidéastes. Une oeuvre originale invitant à penser le monde autrement.
En libre accès au téléchargement…
Sommaire
Pourquoi la faiblesse ?
Habiter sa faiblesse
Aveu de faiblesse
La camisole de force et les mésanges bleues
Madame Helvetia et l’humanitaire, une affaire de faiblesse
Quand la faiblesse fait corps
Visages faillibles
La faiblesse ou l’apprivoisement de la force
Le fils de l’horloger
Expériences invisibles
Témoins de faiblesse
Minima claustralia – Mémoires confinées
La résistible ascension de la faiblesse
Faibles humains !
Abus de faiblesse
Poing faible
La poussière
Protéger les faibles
Pour finir en faiblesse