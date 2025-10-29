Thomas Hunkeler, Marc-Henry Soulet (dir.), Figures de la faiblesse

Peu fréquentable, la faiblesse est, on s’en doute, peu fréquentée dans le monde académique. Peu d’intérêt pour cette notion marquée par le manque, le déficit, voire le défaut ou la défaillance. Sa plasticité, sa labilité, son impalpabilité en font une notion littéralement insaisissable, théoriquement et disciplinairement. Mais la faiblesse est peut-être plus forte qu’il n’y paraît de prime abord. Ce livre invite à sortir du présupposé socioculturel et symbolique considérant la faiblesse comme une notion sans qualité pour se focaliser sur ce qu’elle permet de saisir intellectuellement et épistémologiquement – et peut-être même émotionnellement – de l’expérience humaine.



Dirigé par Thomas Hunkeler et Marc-Henry Soulet, cet ouvrage prend le parti d’aborder la faiblesse à travers une pluralité de points de vue issus de chercheurs et chercheuses académiques (histoire, sociologie, anthropologie, littérature, droit), mais aussi d’écrivains et de vidéastes. Une oeuvre originale invitant à penser le monde autrement.

En libre accès au téléchargement…

Sommaire

Pourquoi la faiblesse ?

Habiter sa faiblesse

Aveu de faiblesse

La camisole de force et les mésanges bleues

Madame Helvetia et l’humanitaire, une affaire de faiblesse

Quand la faiblesse fait corps

Visages faillibles

La faiblesse ou l’apprivoisement de la force

Le fils de l’horloger

Expériences invisibles

Témoins de faiblesse

Minima claustralia – Mémoires confinées

La résistible ascension de la faiblesse

Faibles humains !

Abus de faiblesse

Poing faible

La poussière

Protéger les faibles

Pour finir en faiblesse