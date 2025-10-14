Alain Corbellari, Les grands textes de la littérature française. XVe-XVIe s. Une anthologie commentée

Peut-on imaginer une anthologie littéraire conjoignant les xve et xvie siècles ? Ne croit-on pas savoir que le premier de ces deux siècles appartient au Moyen Âge et le second à la Renaissance ?

Pourtant, ce qui pourrait apparaître comme un défi, voire comme une provocation aux yeux de certaines et de certains, est assumé ici comme une proposition herméneutique censée éclairer d’un jour nouveau et pertinent notre histoire littéraire. Que l’on parle de « long Moyen Âge », avec Jacques Le Goff, ou de « longue Renaissance » en tenant compte du fait que le xve siècle débute dans la littérature française par la « querelle de la Rose » qui est déjà un authentique débat d’humanistes, on aimerait montrer ici que l’on ne passe pas brutalement entre 1500 et 1550 d’un monde à l’autre, et que parler des préfigurations d’un âge nouveau ou des survivances d’un âge ancien n’a pas grand sens sur deux siècles. Bien au contraire, l’unité de la langue (le « moyen français »), mais aussi des conditions de vie difficiles liées aux guerres et aux épidémies, sont des faits avérés.

En tentant d’offrir à la lecture à la fois des textes originaux, mais aussi des exemples particulièrement représentatifs de la production littéraire de cette période, le présent parcours articule une cinquantaine de monographies allant d’une femme, Christine de Pizan, à une autre, Marie de Gournay. Ménageant des ponts entre les époques, il propose des rappels thématiques et des aperçus sur la réception moderne d’une littérature dont la capacité à nous étonner et à nous émerveiller n’est pas encore épuisée.

Professeur aux universités de Lausanne et de Neuchâtel, Alain Corbellari a une formation de médiéviste. Il s’est également fait l’historien de sa discipline (par ses travaux, en particulier, sur Joseph Bédier) et n’a cessé de réfléchir sur les rapports du Moyen Âge et de la Modernité.