Étienne-Jules Marey, La Chronophotographie

“Nous espérons montrer que la photographie, appliquée de certaine manière, renseigne de la façon la plus exacte sur des mouvements que notre œil ne saurait saisir parce qu’ils sont trop lents, trop rapides ou trop compliqués. Cette méthode que nous allons décrire, c’est la Chronophotographie”Dans ces deux conférences données en 1891 et 1899, le scientifique Étienne-Jules Marey présente son invention : la chronophotographie.

Cette technique révolutionnaire permet de fixer à la suite, sur une même plaque, plusieurs images prises en rafale. Ainsi, il donne à voir la décomposition du mouvement : la course d’un cheval, le vol d’un oiseau, les gestes d’un athlète...

En révélant merveilleusement ce qui restait jusqu’alors aussi ordinaire qu’invisible, Marey influencera notamment le photographe américain Edward Muybridge qui travaille concomitament dans la même direction. Il impressionnera également nombre d’artistes dans leur manière d’aborder le mouvement (de Rodin et Degas jusqu’aux cubistes). Et permettra même au peintre Ernest Meissonnier de corriger sa représentation des chevaux au galop. In fine, ses expérimentations ouvriront la voie à une autre invention de taille : le cinéma.

Mais le but premier de Marey est l’étude du mouvement, le fonctionnement physiologique et mécanique de la “machine animale”. Insensible aux applications ludiques ou esthétiques de son travail, la recomposition du mouvement en vue de fabriquer l’illusion cinématographique ne l’intéresse pas. À ses yeux, son invention est avant tout un instrument d’analyse, qui offre la possiblité d’étendre le champ du visible et de notre connaissance.

En nous replongeant au moment de son invention, La Chronophotographie nous émerveille à nouveau du prodige permis par l’ingéniosité et l’audace de son créateur.

