Marie-Hélène Lafon, Hors champ

Gilles est le fils, celui qui devra tenir la ferme. Claire, la soeur qui n'est pas concernée par cette décision, prend la tangente au fil des années grâce aux études.

La ferme est isolée de tous. C'est le royaume du père qui donne libre cours à sa violence.

"Hors champ" traverse cinquante années. Dix tableaux, dix morceaux de temps, détachés, choisis ; le lecteur y pénètre tantôt avec elle, Claire, tantôt avec lui, Gilles. L'auteure fait alterner ces points de vue, toujours à la troisième personne, en flux de conscience.

Les parents, la soeur et le frère, et les autres - au bout du monde où ils se tiennent encordés, impuissants tous les deux.

"Hors champ" est le onzième roman de Marie-Hélène Lafon.

—

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Le seul fils", par Gabrielle Napoli

Comment raconter le hors-champ ? Gilles, le frère de Claire, est au cœur du nouveau récit de Marie-Hélène Lafon, ce frère pétri de silence et de souffrance qui affleure, sous les mots toujours tus, les gestes mécaniques, ce frère qui est là déjà dans Les sources (2023) mais comme en filigrane, ou tout simplement en « hors champ », et dont la présence nous marque malgré tout et nous intrigue. C’est une présence comme en creux, qui échappe et semble recouvrir un secret inavouable, que l’écriture de Marie-Hélène Lafon tente d’incarner dans ce récit, ce qu’elle commence à faire déjà dans Vie de Gilles, paru en 2025, en collaboration avec l’artiste Denis Laget. Peut-on faire entrer Gilles dans le champ ?

—

Revue de presse (éditeur) :

"Avec Hors champ, l'autrice, qui manie l'ellipse comme personne, semble au sommet de son art." Lire Magazine

"Du très grand Marie-Hélène Lafon!" Librairie Delamain, Paris

"Hélène Lafon capte avec beaucoup de justesse la vie des hommes et des femmes nés dans le monde paysan et les bouleversements qu'ils affrontent. Il y a quelque chose de bouleversant et toujours retenu chez elle." Librairie de Paris

"Une nouvelle fois, Marie-Hélène Lafon excelle dans l'art de creuser ses sujets de travail -le souvenir, les origines et la mémoire- et rend un hommage inégalable au monde paysan et à la littérature." Librairie Le divan, Paris

"L'écriture précise de l'autrice entrouvre peu à peu les portes d'un monde taiseux, pavé de blessures profondes, conditionné par le travail et sous pression familiale. Bouleversant !" Fnac de Bercy