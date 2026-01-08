Thierry Frémaux, L'aventure Lumière

Ce beau livre réunit pour la première fois les textes des commentaires écrits et dits par Thierry Frémaux dans Lumière, l’aventure commence et Lumière, l’aventure continue, ses deux films-hommages aux frères Lumière. Chaque texte accompagne un photogramme restauré, offrant une redécouverte sensible et éclairée des premiers films du cinéma. À travers sa voix singulière, Thierry Frémaux transmet son admiration pour l’invention cinématographique et l’humanité des images, mêlant analyse, émotion et histoire. Un voyage visuel et narratif aux sources du 7e art.