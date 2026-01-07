Ignazio Silone, L'école des dictateurs

Printemps 1939. Un aspirant dictateur américain, Mr. Double Vé, et son conseiller, le professeur Pickup, font le tour de l'Europe à la recherche de conseils pour instaurer le fascisme aux Etats-Unis. A Zurich, ils rencontrent un antifasciste italien, Thomas le Cynique, qui accepte de les instruire sur les circonstances et les procédés ayant permis la prise de pouvoir de Mussolini et Hitler. Des treize entretiens entre ces trois hommes se dégagent une technique du coup d'Etat et des analyses historiques éclairantes, même à notre époque : Ignazio Silone met en évidence la fragilité des régimes parlementaires et les tendances au conformisme autoritaire dans les sociétés de masse.

Un classique de la littérature antitotalitaire, d'un auteur dont la plume fut saluée notamment par George Orwell, Albert Camus et Hannah Arendt.

—

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Cours de dictature", par Claude Grimal

En 1938, Ignazio Silone (1900-1978), antifasciste italien exilé en Suisse, auteur de Fontamara, écrivit L’école des dictateurs, un essai sério-comique sous forme dialoguée dans lequel il fait une analyse des dictatures européennes de son époque et prophétise, par certains aspects, des situations contemporaines.