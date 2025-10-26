Balzac : lire les ébauches et inachevés (ENS Lyon)

Appel à communications

Balzac : lire les ébauches et inachevés

Colloque international organisé par

Éric Bordas & Vincent Bierce (ÉNS de Lyon & IHRIM, UMR 5317)

Jeudi 14 et vendredi 15 octobre 2027

École Normale Supérieure de Lyon

Comité scientifique :

Vincent Bierce (CPGE Lyon), Éric Bordas (ÉNS de Lyon), Andrea Del Lungo (Sorbonne UNIVERSITÉ), Aude Déruelle (Université d’Orléans), Andrea Goulet (Université de Pennsylvanie), Anne Herschberg Pierrot (Université de Paris 8), Takeshi Matsumura (Université de Tokyo), Catherine Nesci (Université de Californie à Santa-Barbara)

L’œuvre de Balzac est inachevée. Tous ses projets les plus ambitieux ont été abandonnés en cours de rédaction et/ou de publication. On pense d’abord aux grands ensembles organisés qui caractérisent le projet balzacien dès les années d’apprentissage du romancier : Histoire de France pittoresque de 1824-1825, Les Cent Contes drolatiques de 1832-1837, et enfin La Comédie humaine dont l’état final présenté dans les éditions des œuvres complètes avant même la mort du romancier offre 36% de non-fait ou d’inachevé par rapport au « Catalogue » exhaustif de 1845 (Delloye) prétendant donner la vue complète de la totalité voulue. Dans cette Comédie humaine elle-même, telle qu’elle est publiée et republiée par les éditeurs, de 1842 à aujourd’hui, trois romans sont inachevés après plusieurs centaines de pages (Les Paysans, Les Petits Bourgeois, Le Député d’Arcis), quand l’œuvre ouverte que reste Pathologie de la vie sociale témoigne des choix non résolus par l’auteur lui-même pour les Études analytiques. Mais il ne faut pas oublier non plus les textes inachevés hors ensembles structurés, en particulier quand Balzac n’était pas encore « de Balzac », comme Sténie, Agathise, Falthurne et plusieurs autres dont les chercheurs connaissent bien l’importance séminale.

Sans les confondre en rien avec les avant-textes ou autres faux-départs des romans dûment terminés et publiés (comme La Fleur des pois ou Les Précepteurs en Dieu, par exemple), les textes inachevés autonomes de Balzac varient d’ensembles conséquents, auxquels il ne semble manquer que quelques ultimes pages de dénouement – que Madame de Balzac chargera parfois certains littérateurs dociles de compléter, comme son mari lui-même l’avait fait en 1837 pour L’Excommunié confié à Grammont et Belloy –, à des ébauches de peu de paragraphes, voire d’une ligne incomplète (La Bataille). Sans parler de ces dizaines de seuls titres notés, mentionnés ou non dans le « Catalogue » ou dans l’Album Pensées, sujets, fragmens, qui, pour leur part, relèvent d’une poétique de la création balzacienne par projets. Il en va de même pour le théâtre et pour les contes drolatiques. L’ensemble se révèle considérable, et sa connaissance, ainsi que les choix éditoriaux qu’il implique, devrait être (ou aurait dû être) au cœur de toute science génétique balzacienne. Or il s’avère qu’il n’en est rien.

À l’unique exception de la thèse (magistrale) de Tetsuo Takayama publiée en 1966, qui devrait permettre à Pierre-Georges Castex de proposer une première édition critique ambitieuse, en 1981, d’un ensemble d’« Ébauches rattachées à La Comédie humaine », après les propositions de Maurice Bouteron, puis de Maurice Bardèche et de Jean Ducourneau et René Guise, les travaux philologiques, qui auraient dû suivre l’évolution de la recherche et de la théorisation en matière d’études génétiques modernes, n’ont pas été faits, les chercheurs s’accommodant d’un ensemble incertain qu’ils ne fréquentaient, dans le meilleur des cas, que comme complément préparatoire aux textes achevés canoniques – ainsi, Les Héritiers Boirouge de 1836, exemple notoire, se serait vu doubler par Ursule Mirouët en 1841 qui aurait rendu son achèvement obsolète, ce que contredit pourtant son retour dans le « Catalogue » de 1845 ; entre autres. L’édition d’œuvres exhaustivement « complètes » de Balzac reste toujours à faire – sans parler des trouvailles qui continuent certainement à dormir dans les documents du Fonds Lovenjoul, toujours non décrits avec précision.

L’aporie scientifique aux allures d’impasse empirique et théorique étonne d’autant plus que les questions impliquées par ce corpus sont considérables :

1) Typologie de l’inachevé éditorial et des ébauches chez Balzac : corpus et classements.

2) Pensée de l’identité textuelle même dans les limites du matériau conservé : où commence, où s’arrête l’ébauche ? Un simple titre est-il une œuvre inachevée ? Les projets réunis durant des années dans Pensées, sujets, fragmens constituent-ils des ébauches ?

3) Radicalisation de la dynamique si éminemment balzacienne de l’incipit (voir Del Lungo), dynamique tendant même à la poétique, jusque dans la reconnaissance d’un style d’auteur, voire de genre.

4) Lisibilité d’une ébauche ou d’un roman inachevé : l’aventure du sens auctorial, non définitif, interrompu, est biaisée ; les dernières lignes (ou pages) d’un inachevé doivent-elles être lues comme une clausule ?

5) Travail de lecture et d’analyse : l’inachevé ne contraint-il pas son lecteur, et plus encore son éditeur, avant tout à la recherche obsédante mais incertaine de la cause de l’inachèvement ?

6) Prise en considération des supports et des genres, des marchés et des commerces : l’inachèvement n’est pas le même pour les dizaines d’ébauches et de projets de pièces de théâtre et pour un roman-feuilleton sous contrat avec Girardin.

7) Choix éditoriaux décisifs, en particulier pour les récits explicitement (ou très possiblement) pensés pour les grandes arches de La Comédie humaine ou des Contes drolatiques : où les placer ? Dans les « Scènes » et « Dixains » connus ? En appendice ? Selon quel ordre ?

8) L’inachèvement des récits ou pièces de fiction ne doit pas faire oublier les inachèvements éditoriaux de Balzac : la Revue parisienne de 1840, par exemple, constitue-t-elle une « œuvre inachevée » ?

9) Plus généralement, la pensée de l’inachevé/l’inachèvement/l’inachevable par Balzac lui-même, sa mise en fiction (Le Chef-d’œuvre inconnu, bien sûr), mais aussi ses projets d’affaires qui ont tourné court et n’ont pas été poursuivis, et son évocation dans sa correspondance.

Pour ces raisons et beaucoup d’autres qui se découvriront au fur et à mesure de la recherche, il est temps de proposer un travail collectif autour de ce corpus à peu près inédit et qu’il convient de commencer par lire comme texte balzacien autonome. Dans la mesure du possible, on évitera les études strictement monographiques pour tenter de comprendre, par des comparaisons et des mises en parallèle, des phénomènes récurrents dans le choix de l’inachèvement.

Les propositions de communication sont à envoyer avant le 31 décembre 2025 à eric.bordas@ens-lyon.fr et Vincent.Bierce@ac-lyon.fr ; elles seront ensuite soumises au comité scientifique.