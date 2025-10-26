Saul Pandelakis, Irène Dunyach, Élise Rigot (dir.,), L'Encyclopédie des Objets Impossibles

Publié avec la Cité du design, Saint-Étienne.

Un inventaire critique et illustré d'objets de cinéma et de ciné-objets impossibles, improbables, impensables et à penser, issu d'un vaste travail de recherche pour envisager les connexions et enrichissements mutuels entre le cinéma et le design, tous deux considérés comme des réservoirs à fiction, avec une trentaine de contributions, essais théoriques ou notices de chercheur·ses en design et de designers (Pierre-Damien Huyghe, Joséphine Jibokji, Vincent Beaubois, Emmanuelle Caccamo, etc.).

Le cinéma et le design le montrent : l'objet impossible peut exister, de multiples manières. Il peut être une pure potentialité, comme un sabre laser (dans Star Wars, ou ailleurs), ou un projet prospectif rattrapé par la réalité (le frigo connecté de Total Recall) ; un moyen de générer de l'énergie ou de voyager dans le temps ; il peut être une caméra, une voiture réincarnée, un faux livre, un miroir magique ou un plumbus. De tous ces objets, il est question dans L'Encyclopédie des Objets Impossibles, qui se veut un inventaire critique d'objets de cinéma et de ciné-objets du quotidien, destiné à ouvrir le champ des possibles en termes de représentation et, plus encore, de conception.

L'Encyclopédie des Objets Impossibles rassemble des articles de recherches, analytiques, critiques, prospectifs, des recueils de notices encyclopédiques, des essais de forme plus libre, allant du cataloguage systématique aux écrits poétiques.

Contributions de : L'Agence du doute, Vincent Beaubois, Pierre Bourdareau, Emmanuelle Caccamo, Karim Charredib, Henri Desbois, Irène Dunyach, Guim Espelt, Guillaume Gomot, Arthur Grouillard, Éline Grignard, Pierre-Damien Huyghe, Joséphine Jibokji, Anne-Cécile Lenoël, Anthony Masure, Fanny Maurel, Manon Ménard, Carole Nosella, Saul Pandelakis, Jean-Étienne Pieri, Élise Rigot, Lucie Soquet, Flavia Soubiran, Ketty Steward, Arnaud Widendaele.