Floriane Daguisé, Florence Fix, Dissimuler pour mieux régner. Locus politicus, locus secretus en littérature (XVIIe-XIXe siècles)

La fin de l'Ancien Régime voit disparaître les privilèges attachés à l'exercice d'un pouvoir puissamment hiérarchisé, ce qui laisse à penser que le fait politique se déploie alors selon des modalités plus transparentes et horizontales. Pour autant, l'imaginaire d'un pouvoir opaque, usant de cabinets dérobés et d'espaces interdits demeure, et les contre-pouvoirs mobilisent tout autant sociétés secrètes, mots de passe, masques et rendez-vous cachés. Par-delà les soubresauts politiques, de la Révolution à la Restauration, de la Monarchie à l'Empire et à la République, le pouvoir tend à s'enraciner dans le secret, dans des confidences, mais aussi, au sens le plus concret du terme, dans des espaces confidentiels où s'exerce une autre forme d'autorité. Les chapitres de ce volume mettent au jour les lieux secrets de célèbres fictions de Rousseau, Balzac ou Zola, des récits de voyage et des pièces de théâtre comme autant de lieux politiques, c'est-à-dire où se décide, s'exerce ou échoue l'action politique.

Sommaire

Introduction

Première partie. Cartographie : situer le secret politique

Les espaces du secret dans Clarens

Henri Portal

Les lieux de la conjuration : société secrète et hétérotopie dans la littérature romantique

Guillaume Cousin

La politique dans le caveau. Le chronotope gothique d'Une ténébreuse affaire

Kathia Huynh

Un cabinet de toilette bien politique. Les dessous du Second Empire dans trois romans d'Émile Zola

Émilie Bauduin

Deuxième Partie. Discours : exhiber le secret politique

Énonciation référentielle et révélation des secrets du pouvoir chez Pontis, Sirot et Lenet

Cécile Leduc

Un secret de polichinelle : la révélation de la puissance de l'argent dans le Code des gens honnêtes (1825) de Balzac

Marie-Agathe Tilliette

L'échange épistolaire, lieu du secret politique dans La Fortune des Rougon

Etienne Poirier

Troisième Partie. Personnages : incarner le secret politique

Spectacle et dissimulation : anamorphose du tyran dans les récits de voyages de Bernier (1671) et Tavernier (1676)

Mathilde Mougin

Observation, exploration et espionnage dans la Relation du voyage de la mer du Sudd'Amédée Frézier (1716)

Matthias Soubise

L'œil du pouvoir : les lieux de Richelieu selon Georges de Scudéry

Maxime Cartron

Secrets de théâtre et héros " en déshabillé ", de la comédie des Lumières au drame romantique

Thibaut Julian