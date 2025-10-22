(English version below)

Centre Interdisciplinaire de Recherche en Traduction et en Interprétation / Centre d'Études Georges Simenon

Université de Liège

De l’écrivain liégeois à l’auteur mondial : la circulation de l’œuvre de Georges Simenon en traductions

24-25 juin 2026 - Liège

En mai 2024, la Ville de Liège et l’ULiège inauguraient une fresque représentant Georges Simenon entouré de titres de ses romans en traductions. Située à deux pas des locaux de la filière de Traduction et Interprétation et du Fonds Simenon, dans le quartier historique qui a vu naître l’écrivain, cette fresque rappelle non seulement l’accession extraordinaire de l’écrivain liégeois au rang d’auteur mondial, mais également le rôle essentiel joué par la traduction dans la circulation et la consécration internationale de son œuvre. C’est à ce processus complexe d’internationalisation que sera consacré le présent colloque, qui aura lieu à Liège le 24 et 25 juin 2026, sous les auspices du Centre Interdisciplinaire de Recherche en Traduction et en Interprétation et du Centre d’études Georges Simenon.

Georges Simenon est, selon l’Index Translationum, le troisième écrivain francophone le plus traduit au monde. Bien que cette source présente des limites en termes d’exhaustivité et de fiabilité, elle permet néanmoins de situer l’écrivain liégeois dans la dynamique de la circulation mondiale de la littérature (Casanova 1999 ; David 2011 ; Moura 2023), et de le considérer comme un auteur mondial (Sapiro 2024). Aujourd’hui, une vaste bibliographie analyse sa production en langue française — comme en témoignent, entre autres, l’existence d’au moins deux revues exclusivement consacrées à l’étude de son œuvre, Traces et Cahiers Simenon. En revanche, la traduction et la circulation internationale de ses textes demeurent des domaines relativement peu explorés, compte tenu de l’ampleur du corpus –2315 traductions en 50 langues, selon l’Index Translationum, pour un peu plus de 400 originaux. Ces travaux font émerger une diversité d’approches : sans viser à l’exhaustivité, des comparaisons textuelles entre original et traduction (Taylor 2009), des analyses ciblées sur des aires linguistiques spécifiques (Kouchkine 1999 ; Sebe-Madácsy 1999 ; Titica & Marcou 2020 ; Kálai 2020 ; Öztürk Kasar 2020 ; Ngadi Maïssa 2023) ou sur des problématiques concrètes (Viezzi 2022, Dakhouche 2024, Coppin 2024), ou encore des études portant sur des traducteur·rices et mediateur·rices (Cabré et Udina 2003 ; Biosca 2007 ; Pla 2009 ; Gaillard 2024). Si ces contributions constituent un riche point de départ, l’ampleur du corpus nous invite à croiser les perspectives et à tirer des conclusions plus larges.

Ces dernières années, la corrélation d’un nombre croissant d’études sur la traduction de la fiction populaire (Carter 2018 ; Bianchi et Zanettin 2018 ; Buzelin 2022) et sur les archives de traduction (Cordingley et Hersant 2021), ainsi qu’un intérêt accru pour les approches multimodales et numériques de l’histoire de la traduction (Boria et al. 2020 ; Valdeón 2024 ; Roig-Sanz et Fólica 2021 ; McDonough Dolmaya 2024) ont invité les chercheurs et chercheuses à se pencher autrement sur cette figure bien connue de la littérature belge d’expression française. Le projet « Simenon en traductions » (SITRAD), mené en collaboration avec le Fonds Simenon, l’ULiège Library et le Centre Informatique de Philosophie & Lettres de l’ULiège, vise à cartographier la circulation internationale de l’œuvre de Simenon à travers la construction d’une base de données relationnelle fondée sur des données bibliométriques. En octobre 2025, cette base de données compte 5001 items dans sept langues.

Ce colloque sera l’occasion de réunir les chercheur·ses intéressé·es par la circulation de l’œuvre de Georges Simenon et de contribuer à l’émergence d’un réseau international consacré à l’étude de la diffusion de l’écrivain liégeois à travers différentes langues, espaces, supports et médias, dressant un état des lieux des connaissances actuelles et identifiant des pistes de recherche pour l’avenir.

L’événement est ouvert aux chercheurs et chercheuses étudiant la circulation de l’œuvre de Simenon sous divers angles disciplinaires, tels que la traductologie, la sociologie de la traduction, les études littéraires, les Global Studies, la communication audiovisuelle, l’histoire du livre, la sociologie de la culture, entre autres. Dans ce cadre, les questions que le colloque souhaite explorer incluent, sans s’y restreindre, les axes suivants :

- Axe 1 : La traduction dans/et le processus de consécration de l’écrivain

Quelles sont les conditions littéraires, culturelles, économiques, politiques et sociales qui ont façonné la circulation internationale de l’œuvre de Simenon ? Quels moyens — discursifs, médiatiques, éditoriaux, institutionnels — ont été mobilisés pour construire une figure d’auteur à l’échelle internationale (Meizoz 2007), forger sa célébrité (Heinich 2011), sa marque (Thérenty et Wrona 2020) ou son image d’écrivain mondial (Sapiro 2024) ? Dans ce cadre, la traduction et la retraduction seront envisagées comme de potentiels vecteurs de consécration, mais aussi comme des pratiques de repositionnement dans différents contextes nationaux et linguistiques.

- Axe 2 : Les médiateur·rices de l’écrivain mondial

Ce volet propose d’étudier les médiateur·rices ayant contribué à la construction de la figure d’écrivain mondial : traducteur·rices, éditeur·rices (Quaquarelli et Cailleux 2023), journalistes, agents littéraires, professeur·es ou chercheur·ses universitaires, amateur·rices, entre autres. Il s’agira d’interroger leur rôle, leur agentivité et leur visibilité dans les processus de circulation de l’œuvre de Simenon, ainsi que l’articulation de leur travail aux volontés de l’auteur lui-même. En effet, l’écrivain liégeois s’est fréquemment penché sur les modalités de diffusion de ses textes, au point de pouvoir être perçu comme un catalyseur de la circulation internationale de son œuvre.

- Axe 3 : Simenon, un auteur de littérature populaire ?

La littérature mondiale a souvent été abordée à partir des travaux de Pierre Bourdieu (1992), Pascale Casanova (1999) et Gisèle Sapiro (2024), qui ont contribué à structurer les approches sociologiques de la littérature et de la traduction autour des catégories de champ de grande production et de champ de production restreinte. Or, comme l’a souligné Bernard Lahire (2006), ces deux sous-champs ne sont nullement étanches. Ainsi, nous nous intéressons aux questions suivantes : Quels critères permettent de situer l’œuvre traduite dans les hiérarchies littéraires propres à différents champs nationaux ? Quel rôle jouent la dimension sérielle (Letourneux 2017), les couvertures, les collections, les supports (Thérenty 2010) et la matérialité au sens large dans la construction de ces hiérarchies ? Que nous révèle le cas de Simenon sur la manière dont les hiérarchies littéraires circulent et se reconfigurent à travers la traduction ?

- Axe 4 : La circulation transmédiale

Si l’œuvre de Georges Simenon a largement circulé sous forme de livres, elle a également fait (et fait aujourd’hui encore) l’objet de nombreuses adaptations : audiovisuelles (films, téléfilms, séries), en bandes dessinées, en audiolivres, ainsi que sous forme de paratextes commerciaux (Meehan 1991). Ce corpus transmédial soulève plusieurs questions : quelles en sont les caractéristiques principales ? Dans quelles langues et quels contextes ces adaptations ont-elles circulé ? Quels liens existent entre retraductions et adaptations multimédia (Albachten and Gürçağlar 2020) ? Quel rôle ces adaptations jouent-elles dans la consécration de l’écrivain à l’échelle internationale ?

- Axe 5 : Simenon, entre belgitude et universalisme

Les origines belges de Georges Simenon l’inscrivent dans une tradition littéraire souvent qualifiée de périphérique (Denis et Klinkenberg 2005), et donc relativement peu visible sur la scène internationale. L’ancrage géographique de l’œuvre traduite est donc à interroger : dans quels contextes nationaux et linguistiques sa réception s’est-elle construite ? Dans quelle mesure cette circulation contribue-t-elle à la visibilité de la littérature belge francophone ? Cet axe propose d’explorer les tensions entre appartenance locale et reconnaissance globale, et d’évaluer comment l’œuvre de Simenon participe à redéfinir les frontières symboliques de la littérature mondiale.

- Axe 6 : Lecteur·rices et lectures de Simenon à travers le monde

Cet axe s’intéresse à la réception de Simenon dans les diverses aires géographiques. La réception diffère-t-elle selon les langues, les pays, les contextes institutionnels ? Ou devrait-on parler de réception croisée ? Quelles approches méthodologiques peuvent nous aider à appréhender l’œuvre de Simenon à travers la perception de son audience ?

La conférence se déroulera principalement en français, mais les contributions en anglais sont également les bienvenues. Les propositions originales de communication (350-500 mots), accompagnées d’une brève notice biobibliographique, doivent être envoyées avant le 15 décembre 2025 à ecarbo@uliege.be.

Calendrier prévisionnel

15 décembre 2025 : Date limite pour l’envoi des propositions

30 janvier 2026 : Retour aux auteur·rices

Comité scientifique

Elisabet Carbó-Catalan (ULiège)

Laurent Demoulin (ULiège)

Benoît Denis (ULiège)

Sara Giuliani (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Maud Gonne (ULiège)

Catherine Gravet (UMons)

Şehnaz Tahir Gürçağlar (Boğaziçi Üniversitesi)

Tanguy Habrand (ULiège)

Bram Lambrecht (UGent)

Céline Letawe (ULiège)

Matthieu Letourneux (Université Paris Nanterre)

Xavier Pla (Universitat de Girona)

Licia Reggiani (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Gisèle Sapiro (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Centre national de la recherche scientifique)

Elies Smeyers (ULiège)

Dick Tomasovic (ULiège)

Murielle Wenger (chercheuse indépendante)

Comité d’organisation

Elisabet Carbó-Catalan (ULiège)

Clémence Belleflamme (ULiège)

Delphine Coppin (ULiège)

Sara Giuliani (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Maud Gonne (ULiège)

Catherine Gravet (UMons)

Céline Letawe (ULiège)

Sarah Raddichi (ULiège)

From a Local Writer to a World Author: The Circulation of Georges Simenon’s Work in Translations

24-25 June 2026- Liège

In May 2024, the City of Liège and Liège University inaugurated a mural depicting Georges Simenon surrounded by the titles of his novels in translation. Located only a few steps away from the Department of Translation and Interpreting, and the Simenon Archives, in the historic neighborhood where the writer was born, this mural not only commemorates the remarkable journey of the Liège-born author to global literary renown but also highlights the essential role played by translation in the circulation and international recognition of his work. This complex process of internationalization will be the focus of the upcoming conference, which will take place in Liège on June 24 - 25 2026, under the auspices of the Centre Interdisciplinaire de Recherche en Traduction et en Interprétation (CIRTI) and the Georges Simenon Research Center.

According to the Index Translationum, Georges Simenon is the third most translated French-language author in the world. Although this source has certain limitations in terms of completeness and reliability, it nonetheless allows us to situate the Liège-born author within the broader dynamics of global literary circulation (Casanova 1999; David 2011; Moura 2023) and to consider him as a world author (Sapiro 2024). Today, an extensive body of scholarship analyzes his French-language output – as evidenced, among other things, by the existence of at least two journals devoted exclusively to the study of his work, Traces and Cahiers Simenon. By contrast, the translation and international dissemination of his texts remain relatively underexplored, particularly in view of the corpus’s magnitude – 2,315 translations into 50 languages, according to the Index Translationum, for just over 400 originals. Existing studies that take into account the worldwide diffusion of Simenon’s work reveal a diversity of approaches. Without claiming to be exhaustive, they include textual comparisons between originals and translations (Taylor 2009); analyses focused on specific linguistic or cultural areas (Kouchkine 1999; Sebe-Madácsy 1999; Titica & Marcou 2020; Kálai 2020; Öztürk Kasar 2020; Ngadi Maïssa 2023), investigations into particular translation issues (Viezzi 2022; Dakhouche 2024; Coppin 2024), as well as research on translators and mediators (Cabré & Udina 2003; Biosca 2007; Pla 2009; Gaillard 2024). While these contributions constitute a valuable starting point, the scale of the corpus calls for a more comprehensive approach and the formulation of broader conclusions.

In recent years, the convergence of a growing number of studies on the translation of popular fiction (Carter 2018; Bianchi & Zanettin 2018; Buzelin 2022) and on translation archives (Cordingley & Hersant 2021), together with an increasing interest in multimodal and digital approaches to translation history (Boria et al. 2020; Valdeón 2024; Roig-Sanz & Fólica 2021; McDonough Dolmaya 2024), has encouraged scholars to revisit this well-known figure of Belgian Francophone literature from new perspectives. The project Simenon en traductions [Simenon in translations] (SITRAD), conducted in collaboration with the Simenon Archives, the ULiège Library, and the Centre Informatique of the Faculty of Philosophie and Arts at Liège University aims to map the international circulation of Simenon’s work through the creation of a relational database based on bibliometric data. As of October 2025, this database includes 5,001 items in seven languages.

This conference will provide an opportunity to bring together researchers interested in the circulation of Georges Simenon’s work and to contribute to the development of an international network devoted to studying the dissemination of the Liège-born writer across different languages, regions, formats, and media. The conference seeks to assess the current state of research and to outline potential directions for future study.

The event is open to researchers examining the circulation of Simenon’s work from a variety of disciplinary perspectives, including Translation Studies, Sociology of Translation, Literary Studies, Global Studies, Audiovisual Communication, Book History, and Sociology of Culture, among others. Building on this interdisciplinary framework, the conference proposes to examine, among others, the following fields of inquiry:

1) Translation in/and the process of the writer’s consecration

What literary, cultural, economic, political, and social conditions have shaped the international circulation of Simenon’s work? What discursive, media-related, editorial, and institutional means have been mobilized to construct an international authorial figure (Meizoz 2007), to forge his celebrity (Heinich 2011), his brand (Thérenty and Wrona 2020), or his image as a world author (Sapiro 2024)? Within this framework, translation and retranslation will be considered not only as potential vectors of consecration, but also as practices capable of repositioning the author and his work within different national and linguistic contexts.

2) The global/world author’s mediators

This theme invites contributions that explore the mediators involved in constructing the figure of the world or global author: translators, publishers (Quaquarelli and Cailleux 2023), journalists, literary agents, scholars, and amateurs, among others. The aim is to examine their roles, agency, and visibility in the processes through which Simenon’s work has circulated internationally, as well as how their work intersects with the author’s own intentions – an author who frequently intervened in the dissemination of his texts, to the point that he could be considered a catalyst for the international circulation of his own oeuvre.

3) Simenon, a writer of popular fiction?

World literature has often been approached through the works of Pierre Bourdieu (1992), Pascale Casanova (1999), and Gisèle Sapiro (2024), whose research has helped shape sociological approaches to literature and translation around the categories of the field of large-scale production and the field of restricted production. Yet, as Bernard Lahire (2006) has emphasized, these two subfields are by no means impermeable. This section therefore invites reflection on the following questions: What criteria make it possible to situate a translated work within the literary hierarchies specific to different national fields? What role is played by the work’s serial dimension (Letourneux 2017), by covers, collections, publishing formats (Thérenty 2010), and by other material aspects in the construction of these hierarchies? Finally, what does the case of Simenon reveal about the ways in which literary hierarchies circulate and are reconfigured through translation?

4) Transmedial circulation

While Georges Simenon’s work has circulated extensively in book form, it has also been (and continues to be) the subject of numerous adaptations: audiovisual (films, television movies, and series), comic books, audiobooks, as well as commercial paratexts (Meehan 1991). This transmedial corpus raises several questions: What are its main characteristics? In which languages and contexts have these adaptations circulated? What connections exist between retranslations and multimedia adaptations (Albachten and Gürçağlar 2020)? What role do these adaptations play in the international consecration of the author?

5) Simenon, between belgitude and universalism

Georges Simenon’s Belgian origins place him within a literary tradition often described as peripheral (Denis and Klinkenberg 2005), and thus relatively marginal on the international stage. The geographical anchoring of his translated work therefore warrants examination: In which national and linguistic contexts has his reception taken shape? To what extent has this circulation contributed to the visibility of Francophone Belgian literature? This theme invites an exploration of the tensions between local belonging and global recognition, and an assessment of how Simenon’s oeuvre contributes to redefining the symbolic boundaries of World Literature.

6) Readers and readings of Simenon around the world

This theme focuses on the reception of Simenon’s work across different geographical regions. Does the reception vary depending on language, country, or institutional context? Or should we instead speak of cross-reception? What methodological approaches can help us to better understand Simenon's work through the lens of his readership?

The conference will be held primarily in French, but contributions in English are also welcome. Original paper proposals (350–500 words), accompanied by a short biographical and bibliographical note, should be submitted by 15 December 2025 to ecarbo@uliege.be.

Provisional Timeline

· 15 December 2025: Deadline for submission of proposals

· 30 January 2026: Notification to authors



Scientific Committee

Elisabet Carbó-Catalan (ULiège)

Laurent Demoulin (ULiège)

Benoît Denis (ULiège)

Sara Giuliani (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Maud Gonne (ULiège)

Catherine Gravet (UMons)

Şehnaz Tahir Gürçağlar (Boğaziçi Üniversitesi)

Tanguy Habrand (ULiège)

Bram Lambrecht (UGent)

Céline Letawe (ULiège)

Matthieu Letourneux (Université Paris Nanterre)

Xavier Pla (Universitat de Girona)

Licia Reggiani (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Gisèle Sapiro (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Centre national de la recherche scientifique)

Elies Smeyers (ULiège)

Dick Tomasovic (ULiège)

Murielle Wenger (independent researcher)



Organizing Committee

Elisabet Carbó-Catalan (ULiège)

Clémence Belleflamme (ULiège)

Delphine Coppin (ULiège)

Sara Giuliani (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Maud Gonne (ULiège)

Catherine Gravet (UMons)

Céline Letawe (ULiège)

Sarah Raddichi (ULiège)



