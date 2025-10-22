Marcel Proust, Le Mystérieux Correspondant et autres nouvelles inédites
Publié le par Eloïse Bidegorry (Source : Classiques Garnier)
Marcel Proust
Le Mystérieux Correspondant et autres nouvelles inédites
Édition de Luc Fraisse
Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 828, 2025.
À travers les genres du conte de fées, du récit fantastique, du dialogue des morts ou de la nouvelle à énigme, le jeune Marcel Proust évoque, sur un mode sombrement tragique, la prise de conscience de son homosexualité. Le riche paratexte contextualise ces récits, en partie inachevés, et en indique les variantes.