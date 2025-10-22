Marcel Proust

Le Mystérieux Correspondant et autres nouvelles inédites

Édition de Luc Fraisse

Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 828, 2025.

À travers les genres du conte de fées, du récit fantastique, du dialogue des morts ou de la nouvelle à énigme, le jeune Marcel Proust évoque, sur un mode sombrement tragique, la prise de conscience de son homosexualité. Le riche paratexte contextualise ces récits, en partie inachevés, et en indique les variantes.

Table des matières