Marie Leprince de Beaumont

Contes moraux et Nouveaux contes moraux

Édition de Sonia Cherrad

Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 821, 2025.

Marie Leprince de Beaumont, autrice de la version à succès de « La Belle et la Bête », est également à l’origine d’une œuvre prolifique et variée. Cette édition critique révèle son interprétation du conte moral, forme littéraire très en faveur auprès des philosophes et des auteurs chrétiens du siècle des Lumières.

Table des matières