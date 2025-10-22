Marie Leprince de Beaumont, Contes moraux et Nouveaux contes moraux
Publié le par Eloïse Bidegorry (Source : Classiques Garnier)
Marie Leprince de Beaumont
Contes moraux et Nouveaux contes moraux
Édition de Sonia Cherrad
Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 821, 2025.
Marie Leprince de Beaumont, autrice de la version à succès de « La Belle et la Bête », est également à l’origine d’une œuvre prolifique et variée. Cette édition critique révèle son interprétation du conte moral, forme littéraire très en faveur auprès des philosophes et des auteurs chrétiens du siècle des Lumières.