Donatella Bisconti, Penser le changement en politique. Entre Rome et Florence (1453-1478)
Publié le par Eloïse Bidegorry (Source : Classiques Garnier)
Donatella Bisconti
Penser le changement en politique. Entre Rome et Florence (1453-1478)
Paris, Classiques Garnier, coll. « Histoire culturelle », n° 28, 2025.
L’ouvrage explore l’émergence du prince civil en Italie au XVe siècle à travers les conjurations de Stefano Porcari (Rome, 1453) et des Pazzi (Florence, 1478) et analyse l’impact de ces événements sur la transition politique et la réflexion des humanistes.
Existe également en version reliée - EAN 9782406177067 - au prix de 108 euros