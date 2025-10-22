Donatella Bisconti

Penser le changement en politique. Entre Rome et Florence (1453-1478)

Paris, Classiques Garnier, coll. « Histoire culturelle », n° 28, 2025.

L’ouvrage explore l’émergence du prince civil en Italie au XVe siècle à travers les conjurations de Stefano Porcari (Rome, 1453) et des Pazzi (Florence, 1478) et analyse l’impact de ces événements sur la transition politique et la réflexion des humanistes.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406177067 - au prix de 108 euros