Antoine Gheerbrant, Jean-Noël Laurenti, La Déclamation de la prose dans le théâtre de Molière. Recherche sur des pratiques oubliées

Antoine Gheerbrant et Jean-Noël Laurenti

La Déclamation de la prose dans le théâtre de Molière. Recherche sur des pratiques oubliées

Paris, Classiques Garnier, coll. « Lire le XVIIe siècle », n° 89, série « Théâtre » n° 12, 2025.

Travaillant sur les techniques de jeu du comédien au XVIIe siècle, le Théâtre Molière Sorbonne a souhaité aborder la déclamation des comédies en prose de Molière. À partir de sources multiples, il est possible de parvenir à des préconisations pratiques parfois conjecturales, mais cohérentes.

Existe également en version reliée - EAN 9782406187172 - au prix de 83 EUR.