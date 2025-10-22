Oriane Chevalier

Le Théâtre total de Judith Gautier. Rêve d’Extrême-Orient

Paris, Classiques Garnier, coll. « Archives des lettres modernes », n° 306, Lettres modernes Minard, 2025.

Les pièces de Judith Gautier influencent puissamment l’imaginaire entourant la Chine et le Japon et tendent vers un spectacle total, parachèvement de sa conception idéale du théâtre. Cet ouvrage cherche à définir cette esthétique théâtrale en conjuguant traductologie, imagologie et arts de la scène.

