Les cultures de Tintin : objectif centenaire (Bruxelles & Paris)

Colloque international Les cultures de Tintin : objectif centenaire

Octobre 2026

7 et 8 octobre à Bruxelles : ouverture le 7 octobre au Collège Belgique de l’Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique.

15 et 16 octobre à Paris : Collège de France.

Appel à communications

Hergé a laissé une œuvre dont l’impact est aujourd’hui singulièrement vivant dans les cultures de la bande dessinée et dans les imaginaires sociaux. Incarnant la mystique de l’aventure, Tintin est devenu une figure majeure des mythologies contemporaines.

Précédé de trois conférences préparatoires Pour en finir – ou pas ? – avec Hergé (novembre 2025), le colloque a pour but de prolonger les travaux du colloque international Tintin au XXIe siècle : territoires et temporalités (mai 2017) et du cycle de conférences L’Éternité selon Tintin (février-mars 2019 et février-mars 2020). Autour du corpus hergéen, au prisme de son exégèse, il vise à penser la place éminente et les enjeux que l’œuvre occupe au XXIe siècle comme fabrique visuelle des imaginaires sociaux. Les Cultures de Tintin : une manière contemporaine de revisiter l’œuvre d’Hergé, remise en perspective dans ses usages esthétiques, ses réappropriations socioculturelles, sa centralité dans le monde de la bande dessinée.

Cinq axes ont été retenus pour structurer le colloque autour des Cultures de Tintin et du mouvement tintinophile, en envisageant l’avenir de l’œuvre dans les prochaines décennies et en particulier sa réception par les jeunes générations. Plusieurs tables rondes viendront compléter les interventions individuelles.

Présentation des cinq axes

L’œuvre, avatars et métamorphoses. Plus de quarante ans après la mort d’Hergé et en l’absence d’un nouvel album, le succès perdure et montre l’immense influence de Tintin et de son auteur sur le neuvième art et, au-delà de la sphère de la bande dessinée, leur légitimité dans l’art et la culture. L’école de la ligne claire est toujours bien vivante mais des milliers de clins d’œil à l’œuvre d’Hergé parsèment les albums de bande dessinée dans de nombreux autres styles. On relève également de multiples allusions et citations à Hergé et à Tintin dans la littérature francophone – y compris de fiction.

La réception et l’imaginaire social. Des dizaines d’associations, de groupes sur les réseaux sociaux et de forums sur Internet se consacrent exclusivement aux Aventures de Tintin et à leurs prolongements. Elles sont souvent à l’origine des traductions en dialectes régionaux. L’œuvre d’Hergé est extrêmement vivace dans l’imaginaire collectif. On en retrouve des traces sur les murs de nos villes et de nos campagnes, dans la publicité, jusqu’aux communications privées à l’occasion d’évènements divers. Par ailleurs, dans un flot ininterrompu, la presse et les médias évoquent l’actualité tintinophile ou utilisent l’œuvre d’Hergé pour illustrer l’information. Mais quel sera l’avenir de l’œuvre ? Les jeunes générations, passionnées par les écrans et d’autres formes de bande dessinée, liront-elles toujours Tintin ?

La critique et l’exégèse. Chaque mois, des expositions, des conférences, des colloques, des articles scientifiques et des ouvrages se succèdent. Ces initiatives sont parfois à l’origine de conflits avec les organismes qui veillent à la protection de l’œuvre d’Hergé et qui mènent leur propre politique éditoriale. Parmi ces nombreux travaux, il faut réserver une place non négligeable à la vulgarisation de la recherche, à travers la publication de revues ou de monographies. Les universitaires sont eux aussi de plus en plus présents sur ce terrain de la critique et de l’exégèse, partageant avec les précédents une même passion pour l’œuvre hergéenne.

La relation parodique. Dans le monde entier, des passionnés font revivre Tintin en dehors du cadre du droit d’auteur. Le phénomène a commencé du vivant d’Hergé : parodies, pastiches, hommages, plagiats, pirates, de nouveaux albums des aventures apocryphes de Tintin sont vendus sous le manteau. Des artistes de tous les continents multiplient les hommages graphiques et picturaux, des mèmes envahissent Internet… Ce mouvement est amplifié par l’utilisation de l’intelligence artificielle et les outils générateurs d’images.

L’économie et la collection. Depuis toujours, l’œuvre d’Hergé a été accompagnée par la production d’objets dérivés dont les plus anciens sont devenus des objets de collection. Cette politique privilégie aujourd’hui un public adulte et aisé plutôt que les enfants. Alors que l’œuvre d’Hergé est entrée sur le marché de l’art, battant des records en salle de ventes aux enchères, les librairies spécialisées et les sites de commerce en ligne proposent en permanence des centaines de pièces à des prix parfois astronomiques.

—

Modalités de soumission

Les contributions prendront la forme de communications de 20 minutes regroupées par axe. Les propositions de communication seront transmises anonymement au comité scientifique. Les résumés devront être envoyés en fichier Word et comprendront l’axe de référence, un titre et un résumé ne dépassant pas 2 000 signes (espaces non compris), police Times New Roman, taille 12. Ils seront attachés à un courriel spécifiant clairement les noms, prénoms, affiliations scientifiques et institutionnelles du ou des auteur·e·s ainsi que le titre de la communication.

Nous demandons également aux contributeurs·trices de joindre à leur proposition un bref curriculum vitae précisant leurs champs de recherches et leur affiliation.

Les propositions doivent être adressées au secrétariat du comité scientifique (Olivier Roche) à l’adresse mail suivante :

colloqueobjectifcentenaire@gmail.com

Calendrier

Les propositions de communications seront à adresser au comité au plus tard le 31 janvier 2026.

Les auteur·e·s seront informé·e·s de l’acceptation de leur proposition à partir du 31 mars 2026.

—

Comité scientifique

Le comité scientifique est constitué de Roberto Bianchi (Université de Florence), Philippe Delisle (Université Lyon 3), Laurent Déom (Université de Lille), Patrice Guérin (auteur, relecteur-correcteur indépendant, administrateur des Amis de Hergé), Jacques Langlois (auteur, administrateur vice-président des ADH), Pierre Marlet (RTBF, Université libre de Bruxelles), Renaud Nattiez (auteur, administrateur des ADH), Michel Porret (Université de Genève), Fabrice Preyat (Université libre de Bruxelles), Tomasz Swoboda (Université de Gdansk) et Jean-Louis Tilleuil (UCLouvain-Université de Lille).