Programmes en études françaises (MA et PhD) à l'Université de Toronto

Études supérieures en français – linguistique et littérature

Cherchez-vous à approfondir votre compréhension de la réalité francophone – langue, culture et littérature?

Venez vivre vos études en français dans un environnement anglophone : le bilinguisme au quotidien !

! Joignez une superbe plateforme d’échange entre francophones et francophiles d’ici et de partout dans le monde.

entre francophones et francophiles d’ici et de partout dans le monde. Profitez des avantages de la plus grande université canadienne et d’un des meilleurs réseaux de bibliothèques en Amérique du Nord.

et d’un des meilleurs réseaux de bibliothèques en Amérique du Nord. Faites l’expérience d’une métropole diversifiée, riche en activités culturelles variées.

Le Département d’études françaises propose une formation aux études supérieures (maîtrise et doctorat) dans les domaines de la linguistique et de la littérature de langue française. La maîtrise peut être complétée à temps plein – en seulement un an – ou à temps partiel.

Nous acceptons maintenant les demandes d’admission pour l’année universitaire 2026-2027. La date limite pour la demande d’admission (en ligne) aux programmes de doctorat et de maîtrise est le 15 janvier 2026 (le 15 décembre 2025 pour avoir droit à une exemption des frais d’admission) : https://admissions.sgs.utoronto.ca/apply/.

Tous les étudiants et étudiantes sont admissibles à des postes d’auxiliaire d’enseignement et à des contrats de recherche leur permettant de développer leur expérience. Les personnes étudiant à temps plein bénéficient d’un soutien financier substantiel.

De nombreuses bourses d’admissions et bourses d’excellence sont également disponibles.

La formation aux études supérieures reflète nos domaines de recherche, dans deux disciplines:

1. Études littéraires:

Littérature québécoise

Littérature française du Moyen Âge au 21e siècle

Littérature des femmes et étude du genre

Études postcoloniales et littérature africaine

Histoire littéraire et culturelle

2. Linguistique:

Acquisition (langue première et langue seconde)

Bilinguisme, multilinguisme

Linguistique computationnelle

Linguistique expérimentale

Syntaxe, sémantique, phonétique et phonologie

Trois programmes conjoints sont aussi disponibles à la maîtrise ou au doctorat : Book History and Print Culture, Sexual Diversity Studies et Women and Gender Studies.

À la maîtrise, pour ceux et celles qui s’intéressent à l’éducation, nous offrirons depuis 2024 une spécialisation conjointe avec le programme Éducation, francophonie et diversité, assuré par le CRÉFO (Centre de recherche en éducation franco-ontarienne), associé à OISE (Ontario Institute for Studies in Education).

Consultez notre site web (http://www.french.utoronto.ca/) ou contactez-nous par courriel (french.gradcounsellor@utoronto.ca).