François-Paul Alibert, La Couronne de pines (éd. J.-M. Barféty)

La découverte d’un texte érotique homosexuel de 1934 est en soi un événement. Quand il s’agit de la suite disparue du Supplice d’une queue, du poète François-Paul Alibert (1873-1953), c’est une découverte majeure. L’existence de La Couronne de pines était connue depuis la publication en 1982 de la correspondance entre le poète et son ami André Gide. On pensait alors qu’un seul jeu d’épreuves d’imprimerie avait survécu à une descente de police chez l’imprimeur. Mais il restait introuvable…

En 2016, un premier jeu d’épreuves est vendu aux enchères, puis un deuxième, en 2022. Sur la base de ces deux exemplaires, nous publions aujourd’hui La Couronne de pines, dans la version qu’a voulue François-Paul Alibert, en 1934. Avec Le Supplice d’une queue, paru en 1931, plusieurs fois réédité depuis, et Le Fils de Loth, retrouvé et publié en 2002, cela forme une exceptionnelle et rare trilogie érotique homosexuelle des années trente. (Jean-Marc Barféty)

