Jean-Claude Passeron, Un itinéraire de sociologue

Présentation de Jean-Louis Fabiani

Depuis les années 1960, Jean-Claude Passeron a bâti une œuvre monumentale et complexe : des enquêtes empiriques menées avec Pierre Bourdieu sur la scolarisation de l’éducation, lues et commentées dans le monde entier, aux réflexions sur l’épistémologie des sciences sociales envisagées comme sciences historiques, en passant par la création de revues et de centres de recherche. Rétif à l’emploi de la première personne, il a toujours fait preuve d’une discrétion sur sa vie personnelle, dont il se départit dans ces textes de mémoire.

Véritable autobiographie sous forme d’entretiens, où raison et expérience vécue ne font qu’un, ce livre met au jour les aspérités et les joies d’une trajectoire hors du commun, celle d’un homme dont le travail et l’engagement ont marqué plusieurs générations de sociologues, en France et au-delà.

Sommaire

Avant-propos

Chapitre premier. Conversations sur la philosophie et la sociologie

Chapitre 2. Pour une phénoménologie de l'expérience esthétique

Chapitre 3. Du Métier de sociologue (1968) au Raisonnement sociologique (1998)