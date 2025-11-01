Jean-Patrick Razon, Ceux du Lutetia. Des mots pour dire la Shoah.

« L’urgence, c’est de faire en sorte que tout se sache afin que les générations futures n’aient pas à revivre cela. » Shelomo Selinger



Quatre-vingts ans après la libération des camps de la mort, que peut-on dire aujourd’hui quand on en est revenu et qu’on est sur le point de se taire pour toujours ? Jean-Patrick Razon n’a pas pu le demander à son oncle Simon, jeune résistant juif, assassiné à Auschwitz où il fut déporté par Klaus Barbie, le chef de la Gestapo de Lyon. Alors, il a interrogé « ceux du Lutetia », un cercle d’amis, parmi les derniers rescapés de la Shoah : Armand Bulwa, Ginette Kolinka, Marceline Loridan-Ivens, Benjamin Sadia et Shelomo Selinger.

Ensemble, ils ont dressé la liste des mots qui leur venaient à la bouche : « camp » évidemment, « cauchemar », « haine », « matricule », « transport »… mais aussi : « amour », « beauté », « bonheur », « espoir », « liberté », « solidarité », « urgence ». L’occasion de nous livrer, au fil de cet abécédaire, leurs vérités apprises dans l’imminence de la mort : « le devoir moral de te révolter quand une loi est faite pour te réduire à un être inférieur » ; « je suis arabe quand un Arabe est torturé ou souffre ; je suis noir quand je vois le racisme contre les Noirs. »

Et, entre trois blagues, cette ultime mise en garde : « Quand un peuple oublie son histoire, je crois qu’il peut revivre son destin malheureux. »