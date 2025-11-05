Olivier Christin, François Zanetti, De l'estomac

Nous sommes devenus familiers des controverses sur les organes humains, sur le don d’organes et la transplantation, sur ce que la loi doit ou non autoriser en la matière et devenus tout aussi habitués à voir des acteurs très dissemblables s’y engager : des médecins, bien sûr, mais aussi des juristes, des politiques, des journalistes, des associations ou des Églises, qui estiment être fondés à s’exprimer sur la transplantation, l’embryon et l’utérus, l’intestin...

Ce livre retrace l’une des premières controverses de ce type, à la fois savante et politique, médicale et religieuse. Ouverte à propos de l’estomac et des mécanismes de la digestion, elle entraîne dans son sillage quelques-uns des plus grands médecins et chirurgiens du temps, des journaux savants, des Académies et des Universités et devient en l’espace de quatre ans une grande affaire européenne. On en trouvera ici les textes initiaux publiés par Philippe Hecquet (1661-1737), Raymond Vieussens (1641-1715) et Nicolas Andry de Boisregard (1658-1742), annotés et présentés.

Livre proposé au téchargement en libre accès…

—

Olivier Christin est directeur d’études à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (Ve section) et professeur émérite à l’Université de Neuchâtel. Spécialiste de l’histoire religieuse de l’époque moderne, il a publié avec Guillaume Alonge, Adam, Eve, le Paradis, la viande et les légumes, 2023.

François Zanetti est maître de conférences à l’Université Paris Cité. Spécialiste d’histoire sociale de la médecine dans l’Europe moderne, il a publié L’Électricité médicale dans la France des Lumières, 2017. Il s’intéresse actuellement aux usages thérapeutiques des eaux minérales.