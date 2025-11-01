Léa Gauthier, Trois femmes en colère. Emma Goldman, Voltairine de Cleyre, Lucy Parisons

Elles avaient la rage et refusaient la sidération. Ces trois femmes nous montrent la voie.

Emma Goldman, Voltairine de Cleyre et Lucy Parsons : elles ont vécu

alors que naissait violemment le capitalisme industriel. Chacune à sa

façon, elles ont engagé un combat, exprimé une colère. Lucy Parsons,

contre l'exploitation salariale ; Voltairine de Cleyre, pour l'éducation ;

Emma Goldman, pour la liberté des corps. Loin de désirer le chaos,

la destruction, elles ont dégagé, en luttant pied à pied, sans jamais

baisser la garde, des espaces de résistance où inventer des vies

enviables.