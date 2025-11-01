Questions de société
Léa Gauthier, Trois femmes en colère. Emma Goldman, Voltairine de Cleyre, Lucy Parisons

Léa Gauthier, Trois femmes en colère. Emma Goldman, Voltairine de Cleyre, Lucy Parisons

  • Paris, Payot & Rivages, coll. "Essais Payot", 2025
  • 224 pages
  • Prix : 20 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Eloïse Bidegorry

Elles avaient la rage et refusaient la sidération. Ces trois femmes nous montrent la voie.
Emma Goldman, Voltairine de Cleyre et Lucy Parsons : elles ont vécu
alors que naissait violemment le capitalisme industriel. Chacune à sa
façon, elles ont engagé un combat, exprimé une colère. Lucy Parsons,
contre l'exploitation salariale ; Voltairine de Cleyre, pour l'éducation ;
Emma Goldman, pour la liberté des corps. Loin de désirer le chaos,
la destruction, elles ont dégagé, en luttant pied à pied, sans jamais
baisser la garde, des espaces de résistance où inventer des vies
enviables.