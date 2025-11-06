Ressource: intelligence artificielle et traduction en sciences humaines et sociales

Le collectif "En Chair et en Os - pour une traduction humaine" vient de produire une fiche-outil sur l'intelligence artificielle en traduction destinée spécifiquement aux universitaires en sciences humaines et sociales. Elle s'adresse à celles et ceux qui ont des besoins en traduction à des fins de publication (autrices, éditrices de revue, par exemple) ou pour leur usage personnel (traduction d'un abstract, d'un dossier de candidature...). Elle expose les problèmes posés par l'usage de la traduction automatique et suggère des alternatives.

On peut la consulter ici : https://enchairetenos.org/ressources/