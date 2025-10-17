Séminaire "Vers une géographie littéraire" (Paris et en ligne)

Mémoire des lieux et lieux de mémoire

Poursuivant la réflexion engagée depuis deux ans dans ce séminaire sur l’autobiogéographie, nous concentrerons notre attention sur le rôle qu’y joue la mémoire. Celle-ci revêt une double dimension, subjective et objective : l’autobiographe se remémore les lieux de sa vie, privée ou publique, mais c’est aussi le lieu lui-même qui peut susciter le souvenir, personnel ou collectif, historique ou littéraire. De la mémoire des lieux aux lieux de mémoire, notre parcours nous imposera de nombreux allers-retours : autant d’exemples de cette interaction entre le réel et l’imaginaire, le dedans et le dehors, qui régit toute géographie littéraire.

Vendredi 21 novembre

Michel COLLOT (Sorbonne nouvelle, UMR THALIM)

La mémoire des lieux dans les écrits autobiographiques de Lamartine

Vendredi 12 décembre

Colette CAMELIN (Université de Poitiers)

Gisèle BIENNE (Romancière et essayiste)

Gisèle Bienne, sédentaire et nomade.

Vendredi 23 janvier

Davide VAGO (Università Cattolica del S. Cuore, Brescia)

Colette : reconfigurer « l’édifice immense du souvenir »

Vendredi 13 février

Christophe PRADEAU (Sorbonne Université)

Pèlerinage sentimental et pèlerinage littéraire

Vendredi 13 mars

Antonio RODRIGUEZ (Université de Lausanne)

Sur les rives d’un temps mémorable : le fleuve comme « paysage originel »

Vendredi 10 avril

Christian DOUMET (Sorbonne Université)

Pays-paysage

Les séances auront lieu de 17 à 19h

en Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne, Paris 5ème

Galerie Rollin, Escalier C, 2ème étage, couloir de gauche, salle F 007

et par visioconférence

(un lien pour se connecter sera communiqué une semaine à l’avance aux personnes qui en feront la demande)

Si vous souhaitez assister au séminaire en présentiel, il faudra vous inscrire auprès de Caroline Brafman d’ici le 10 novembre en envoyant vos nom et prénom à

caroline.brafman@sorbonne-nouvelle.fr