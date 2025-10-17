Nathalie Quintane, Soixante-dix fantômes (choses vues)

Qu’est-ce qu’une expérience fasciste ordinaire ? Qu’est-ce qu’un flash fasciste dans une vie normale ? Un détail, un mot, un geste, dont vous avez brutalement la certitude que c’est ça, que, cette fois-ci, vous n’interprétez pas, ce n’est pas de la parano, c’est pour de bon, pour de vrai. Vous voilà saisi·e. C’est ce saisissement, et ce qui l’a provoqué, que décrivent les courts textes de Soixante-dix fantômes. Parfois, une sortie possible s’ouvre…

Nathalie Quintane publie chez P.O.L, des livres sans indication générique. À La fabrique, elle est l’autrice d’Un hamster à l’école, Ultra-Proust et Les années 10.