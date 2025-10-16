Lewis Carroll, Alice suivi de La Chasse au Snark

Nouvelles traductions. Édition bilingue et illustrée

Trad. de l'anglais par Philippe Jaworski.

Illustrations de Lewis Carroll, Henry Holiday et John Tenniel.

Ce volume contient : Aventures d'Alice sous terre Aventures d'Alice au pays des merveilles De l’autre côté du miroir et de ce qu’Alice y trouva Le Frelon emperruqué La Chasse au Snark Images d'Alice, 1900-1976.

Alice a eu trois vies sous la plume de Lewis Carroll. Ses premières aventures sont souterraines, confiées par l’auteur à un manuscrit (enluminé par lui-même) qu’il adressera en cadeau de Noël à l’« enfant-chérie », Alice Liddell, en 1864. Un an plus tard, curieuse et réfléchie, gourmande de gâteaux et de conversations, Alice affirme au grand jour un scepticisme tempéré dans le récit d’un rêve cruel de rencontres merveilleuses où elle ne cesse de changer désespérément de taille. Triomphante, enfin, en 1871, elle traverse un miroir enchanté pour s’assurer sur un échiquier de fantaisie un trône de Reine. John Tenniel a donné aux membres de ces cours loufoques des traits inoubliables. Carroll, de son côté, après s’être amusé avec Alice à écouter des leçons de morale absurdes et des poèmes farfelus, s’est lancé seul, en 1876, à bord d’une nef des fous victorienne où l’on s’exprime en vers rimés, dans une chasse au Snark – créature indéfinissable, fabuleuse et fatale, que l’on poursuit, un dé à coudre au doigt et l’espoir au cœur.

Les illustrations des éditions originales sont intégralement reproduites. Le manuscrit calligraphié et illustré par Carroll d’Alice sous terre est proposé en fac-similé et accompagné de sa traduction française. Le dossier iconographique rassemble des images réinventant, édition après édition, les scènes et personnages des aventures d’Alice.