Séminaire "Réceptions de l'Antiquité" (Paris Nanterre & en ligne)

Cet événement se déroule en mode hybride.

Ce séminaire mensuel vise à donner de la visibilité, à travers la modalité hybride, aux études de réception dans toute leur diversité et leur complexité afin d’illustrer ce phénomène fondamentalement pluriel. Après une première année centrée sur la réception dans les textes néo-latins de la Renaissance, les interventions de cette deuxième année donneront un aperçu de la circulation des textes grecs et latins jusque dans des espaces extra-européens et ce, dès le Moyen Âge.

Lien zoom permanent : https://univ-nantes-fr.zoom.us/j/89...

—

PROGRAMME 2025-2026

PREMIER SEMESTRE

Vendredi 3 octobre (9h-11h)

Alexia Dedieu (AMU, TDMAM) : « Itinéraires d’une sentence : la réception du prologue de Médée de Byzance à la modernité »

Lundi 20 octobre (9h30-12h)

Luigi Silvano (Università degli studi di Torino) : « Le grec à la Renaissance : état des études et perspectives de recherche »

Lundi 24 novembre (10h30-12h30)

Géraldine Roux (Reims, CRIMEL) : « La lexicographie du Guide des Égarés de Moïse Maïmonide (1138-1204) : une grammaire philosophique »

Lundi 1er décembre (10h-12h) :

Pauline Koetschet (CNRS, IFPO), « Le Galien arabe : philosophie, médecine, théologie ».

—

SECOND TRIMESTRE (sous réserve modification)

Lundi 26 janvier (9h-11h) : Alice Lamy

Lundi 9 février (10h30-12h30) : Diane Cuny & Arnaud Perrot

Vendredi 13 mars (14h-17h) : Brigitte Gauvin & Aude Skalli

Mercredi 8 avril (10-12h) : Frédérique Woerther

Mercredi 27 avril (10-12h) : Antoine Pietrobelli.

—

Organisation et contact :

anne.morvan@univ-nantes.fr & deborah.boijoux@univ-nantes.fr

Documents joints

Programme du séminaire (PDF - 3.3 Mio)