Littérature et philosophie. Entre théories et pratiques (revue Langues, discours et intercultures)

La revue Langues, discours et inter cultures lance un appel à contributions pour son Volumes 9-2 décembre 2025, sur le thème :

Littérature et philosophie

Entre théories et pratiques

Numéro coordonné par Pr. Benslimane Radia / Université d'Alger 02/ Algérie

La confrontation entre la littérature et la philosophie s’inscrit dans une longue tradition. Platon évoquait déjà le « différend ancien entre la philosophie et la création poétique » (République). S’interroger sur le rapport que la littérature contemporaine entretient avec la philosophie nous pousse à réfléchir sur le traitement accordé de plus en plus par les écrivains aux thématiques en rapport direct avec la philosophie, et sur l’orientation des philosophes…

Les écrivains traitent de plus en plus les thématiques en rapport direct avec la philosophie, et les philosophes s’orientent davantage vers le fait littéraire, qu’ils considèrent comme la principale modalité de représentation du monde. De ce fait, la littérature et la philosophie entretiennent des relations à la fois complexes et dynamiques. Se distinguant par leurs méthodes littérature et philosophie présument, chacune à sa manière, des choix de réflexion qui les opposeraient fondamentalement. Les deux moyens (modes) de réflexion et d’expression œuvrent pour la compréhension humaine, l’enrichissement du savoir et l’éthique.

Le présent numéro de la revue Langues, discours et inter cultures souhaite interroger les relations entre la littérature et la philosophie dans une perspective pluridisciplinaire. Comment les écrivains abordent-ils les questions philosophiques liées à la condition humaine ? Et en quoi consiste l’intérêt que la philosophie a pour les œuvres littéraires ? Les articles à proposer devront s’inscrire dans l’un de ces axes de recherche :

- Les écrivains-philosophes ?

- La littérature est-elle philosophie ?

- La pensée philosophique comme rapport avec la littérature.

- La littérature, un objet du discours philosophique.

- L’apport de la philosophie à la théorisation et à la critique littéraire.

Calendrier prévisionnel :

- Lancement de l’appel à contributions : 05 octobre 2024

- Date limite de réception des propositions d'articles (deadline) : 30 octobre 2025

- Les propositions d'articles doivent être envoyées à l’adresse suivante :

revueldi@hotmail.com

Les langues de rédaction : français et anglais.

-Date limite de réception des articles du numéro thématique : 20 novembre 2025

-Publication des articles et mise en ligne du numéro thématique : 15 décembre 2025

Modalités de soumission :

Les auteurs dont les propositions d'articles ont été acceptées doivent préalablement créer un compte personnel sur la plateforme ASJP, s’ils n’en ont pas un : https://www.asjp.cerist.dz

