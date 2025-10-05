Méthodologies du médiévalisme (webinaire)

Pour l'année 2025-2026, le séminaire en ligne de l'association Modernités médiévales sera consacré aux "Méthodologies du médiévalisme".

Après la présentation mensuelle de l'actualité de la recherche médiévaliste en 2023-2024 puis en 2024-2025, qui a rappelé à quel point ce domaine de recherche était dynamique et prenait des formes variées, l'équipe de Modernités médiévales poursuit son étude des enjeux interdisciplinaires du médiévalisme en proposant des séances d’approche méthodologique. Profitant de la richesse de ces recherches et de la diversité des travaux sur le sujet, il s’agira de découvrir différentes approches du médiévalisme aux côtés de chercheuses et chercheurs issus de disciplines variées.

L'objectif est de stimuler le travail collectif et interdisciplinaire en apprenant à mieux connaître les tenants et les aboutissants du médiévalisme sous ses différentes facettes : histoire, littérature, sciences de l'information et de la communication, musique, muséographie... Ce faisant, nous explorerons plusieurs méthodologies, comme l'étude statistique, le questionnaire ou encore l'observation participative.

Les séances sont ouvertes à toutes et à tous, y compris aux jeunes chercheurs et aux personnes intéressées par la réception contemporaine du Moyen Âge, que vous soyez membres de l’association ou non. Les présentations sont pensées pour un public néophyte, afin que nous puissions tous appréhender ensemble les enjeux de l’interdisciplinarité du médiévalisme. Chaque présentation sera suivie d'un temps d'échange avec le public.

Les séances sont libres et ne nécessitent pas d'inscription préalable.

Programme

Mercredi 15 octobre, 17h-18h : Martin Bostal nous parlera de son travail sur la reconstitution médiévaliste.

Lundi 15 décembre, 17h30-18h30 : Filippo Fonio et Chiara Zambelli interviendront pour nous présenter leur travail sur la base de données constituée autour de la réception de Dante.

(Suite du programme à venir)

Le lien de connexion est disponible sur le site de Modernités médiévales.

Vous avez des envies particulières pour ce séminaire, ou vous avez envie de présenter votre propre méthodologie de travail en lien avec la réception du Moyen Âge ? N’hésitez pas à nous contacter : justine.breton [at] univ-lorraine.fr.