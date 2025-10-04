Atelier "Littérature et psychanalyse" (en ligne

Atelier « Littérature et psychanalyse »

« Je soutiens, et je soutiendrai sans ambiguïté – et, ce faisant, je pense être dans la ligne de Freud – que les créations poétiques engendrent, plus qu’elles ne les reflètent les créations psychologiques1. » La thèse de Lacan est fidèle à Freud dont la lecture des poèmes de Goethe l’a décidé à se lancer dans les études médicales. Lacan a souligné que Freud n’a jamais aussi bien élaboré ses théories que lorsqu’il a travaillé à partir des écrits de Schreber.

Aussi la démarche de notre atelier va montrer comment le texte des grands écrivains fait avancer la pratique, les concepts psychanalytiques et par conséquent la compréhension de l'individu et de la société, ce qui n'est pas rien.

Mais pourquoi choisir précisément de faire dialoguer la littérature et la psychanalyse ? On pourrait en effet questionner la nécessité de cette démarche car, après tout, faire une psychanalyse n’est pas réaliser une étude littéraire. Pourtant, dans les deux pratiques, l’art d’interpréter un poème – qu’il soit texte ou sujet – est au cœur du processus2. La lecture par Lacan de grands écrivains du XIXe et du XXe siècles - en particulier Chateaubriand, Marguerite Duras et James Joyce en lien avec la thématique de notre travail de l'année "Le sujet exilé. De l'inconscient au réel" - nous permettra d’explorer le champ de la psychanalyse appliquée à la littérature depuis son origine jusqu’à son actualité la plus brûlante.

Atelier animé par Claudine Biefnot, Psychanalyste à Seneffe (Belgique) et Sibylle Guipaud, Docteure en Langue et littérature françaises, qualifiée aux fonctions de Maîtresse de conférences section 09, professeure agrégée de Lettres modernes en classes de lycée, en BTS et en classes préparatoires.

L'atelier se déroule de 20h à 22h par visioconférence (via Zoom), sur inscription en remplissant le bulletin et en l'envoyant par mail au Dr. Brigitte Lemonnier (blemonnier1@club-internet.fr).

Dates des quatre ateliers pour l'année 2025-2026 : 8 octobre 2025, 17 décembre 2025, 02 février 2026, 22 mars 2026.