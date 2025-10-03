Revue
La NRF, n° 662 :

La NRF, n° 662 : "Correspondances : le temps retrouvé ?"

  • Paris, Gallimard, 2025
  • 144 pages
  • Prix : 20 EUR
  • Date de publication :
Sommaire

Éditorial :
Olivia Gesbert, Lisez le monde avec ceux qui l’écrivent !

Les voix du roman :
Anne Serre, Le songe et l'expérience (entretien)

Correspondances : le temps retrouvé ? :
Pascal Fouché, Une « mauvaise affaire ». Marcel Proust et Gaston Calmann-Lévy
Alban Cerisier, Il y a de la joie. Jacques Rivière à Marcel Proust
Nathacha Appanah, La petite métamorphose des mots. Lettre de mon traducteur
Mohamed El Khatib, Lettre au père
Joffrine Donnadieu, À nos nuits passées. Lettre à Blanche DuBois
Hélène Dorion, La Table des marées. Lettres à Marie-Claire Blais
Akira Mizubayashi, Fragments d'une correspondance d'outre-tombe. Lettre à Arimasa Mori
Philippe Manevy - Étienne Kern, Alors, continuons ? Correspondance entre amis
Guéorgui Gospodinov, Lettres à Gaustine

Idées :
Isabella Hammad, Ce qui devait être dit. Lire en temps de guerre

Ouverture :
Jakuta Alikavazovic, Le monde et ses miroirs

La fiction :
Paul Greveillac, Paris-Kiev

