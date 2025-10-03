La NRF, n° 662 : "Correspondances : le temps retrouvé ?"

Sommaire

Lire un extrait…

Éditorial :

Olivia Gesbert, Lisez le monde avec ceux qui l’écrivent !



Les voix du roman :

Anne Serre, Le songe et l'expérience (entretien)



Correspondances : le temps retrouvé ? :

Pascal Fouché, Une « mauvaise affaire ». Marcel Proust et Gaston Calmann-Lévy

Alban Cerisier, Il y a de la joie. Jacques Rivière à Marcel Proust

Nathacha Appanah, La petite métamorphose des mots. Lettre de mon traducteur

Mohamed El Khatib, Lettre au père

Joffrine Donnadieu, À nos nuits passées. Lettre à Blanche DuBois

Hélène Dorion, La Table des marées. Lettres à Marie-Claire Blais

Akira Mizubayashi, Fragments d'une correspondance d'outre-tombe. Lettre à Arimasa Mori

Philippe Manevy - Étienne Kern, Alors, continuons ? Correspondance entre amis

Guéorgui Gospodinov, Lettres à Gaustine



Idées :

Isabella Hammad, Ce qui devait être dit. Lire en temps de guerre



Ouverture :

Jakuta Alikavazovic, Le monde et ses miroirs



La fiction :

Paul Greveillac, Paris-Kiev

Lire un extrait…