M. Hersant, N. Kremer, C. Ramond, Digressions, réflexions et dissertations dans le récit à l’époque classique

Quel est le chemin du récit, et n’y en a-t-il qu’un seul?

Ce livre aborde une question essentielle de composition narrative: celle de l’intégration au récit de moments digressifs, réflexifs, dissertatifs ou argumentatifs qui interrompent et détournent momentanément la narration, affectant l’unité du récit.

Une trentaine de spécialistes de la littérature d’Ancien régime étudient dans ce volume la spécificité et la fonctionnalité des bifurcations narratives et discursives dans la littérature de l’époque classique, en confrontant récits fictionnels et factuels, et montrant comment et pourquoi le «monde commenté» s’invite sans cesse dans le «monde raconté», selon les termes de Harald Weinrich dans Le Temps, le récit et le commentaire.

Table des matières…