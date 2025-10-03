Michel Serres et le récit (Séminaire Michel Serres, ENS & Stanford Paris)

Séminaire Michel Serres ENS – Stanford 2025 - 2026

Après trois années consacrées aux rapports entretenus par « Michel Serres, la science et la technologie », l’ENS se rapproche de Stanford à Paris pour proposer un séminaire en 2025-2026, sous la direction d’Audrey Calefas-Strebelle, Frédéric Worms et Sophie Bancquart

Michel Serres et le Récit

Il était une fois Michel Serres. Ainsi pourrait commencer ce projet. Mais il faut y introduire d’abord !

Le séminaire Michel Serres et le Récit, organisé en 2025–2026 en collaboration entre l’École Normale Supérieure et le Centre de Stanford à Paris, ne portera pas seulement, en effet, sur une question parmi d’autres chez un philosophe parmi d’autres.

Il cherchera à montrer pourquoi Michel Serres a non seulement étudié mais pratiqué le Récit, la Fable, le Conte, pour donner sens à notre histoire, à nos vies, aux dangers du moment présent qu’il a vus venir et dont il savait qu’il faut les conter, les raconter, pour les comprendre et pour agir. Il faut revenir aujourd’hui non seulement à sa théorie, mais à sa pratique du récit et à ses enjeux les plus contemporains.

Quoi de plus naturel alors que la collaboration, sur ce sujet, et pour ce séminaire, entre deux institutions qui été au cœur de la trajectoire, de l’enseignement, de la recherche intellectuelle de Michel Serres lui-même ?

Formé à l’École normale supérieure à laquelle il est resté attaché toute sa vie pour son lien entre Lettres et Sciences, et sa place au cœur de la recherche vivante, et où il est venu donner sa dernière leçon, Michel Serres a aussi enseigné à Stanford pendant près de trente ans (1984-2012), trouvant dans ce lieu une liberté rare et une communauté elle aussi profondément stimulante, interdisciplinaire, engagée et vivante.

Ce séminaire est donc un hommage à ce double héritage et à sa pensée profondément humaniste, transdisciplinaire et inventive, mais aussi sa continuation face aux dangers du présent que cette pensée nous aide à affronter, y compris avec les plus grands et les plus petits récits qui nous font vivre. Il s’inscrit aussi dans la continuité des rencontres que Serres animait sur le campus de Stanford : des conférences ouvertes à toutes et tous, qui réunissaient étudiants, collègues, et auditeurs extérieurs dans une atmosphère à la fois chaleureuse, collégiale et rigoureusement académique. Attaché à une pensée transversale et humaniste, Serres a marqué Stanford et l’ENS à la fois par sa capacité à tisser des liens entre les savoirs, les générations et les disciplines.

C’est donc à la croisée de ses deux ancrages que ce séminaire souhaite interroger la puissance du récit chez Serres, car pour le philosophe, le récit n’est pas simple discours : il est ce tissage même – de savoirs, de disciplines, de lieux, de générations. Il relie, il assemble, il donne forme au monde.

Programme

Les séminaires se tiendront alternativement à :

ENS : 45 rue d’ULM, 75005, salle des Résistants sauf le 28 octobre salle Paul Celan

Stanford University Program in Paris : 28 Rue Notre-Dame des Champs, 75006

De 18 h 30 à 20 h, les :

28 octobre ENS Jean-Marc Besse, Géographie et paysages, salle Paul Celan

9 décembre Stanford Anne Baudart, Pourquoi le récit ?

13 janvier ENS Audrey Calefas-Strebelle et Frédéric Worms, Un conteur philosophique

3 février Stanford Florence Naugrette, Portraits et personnages

3 mars ENS Patrick Rödel, Le poète

17 mars ENS Pierre Saint-Amand, Corneille, un autre récit des fondations

12 mai ENS Robert Harrison et Florence Naugrette, Les mille et un récits de Michel Serres

Intervenants, par ordre d’intervention :

- Jean-Marc Besse est directeur de recherche émérite au CNRS et directeur d’études à l’EHESS. Ses recherches portent d’une part sur l’histoire des représentations et des pratiques de l’espace et la théorie du paysage, et d’autre part sur l’épistémologie des savoirs géographiques à l’époque moderne et contemporaine. Il est président de la Commission Histoire du Comité Français de Cartographie (CFC). Il est également co-directeur de la revue Les Carnets du paysage.

- Anne Baudart, philosophe, première vice-présidente de la Société française de philosophie, auteur de plusieurs ouvrages dont Socrate et Jésus (Le Pommier, 1999, Socrate et le socratisme (Armand Colin, 1999), Qu’est-ce que la sagesse ? (Vrin, 2013) et La religion et Michel Serres (Le Pommier, 2023). Elle fut élève et amie proche de Michel Serres et fait partie du Comité d’orientation de la Fondation Michel Serres.

- Audrey Calefas-Strebelle est directrice du Stanford Center à Paris et professeure de littérature. Docteure en littérature française de l’Université Stanford après des études d’histoire à la Sorbonne, elle a été assistante de recherche du philosophe Michel Serres de 2002 à 2012, une collaboration qui continue d’inspirer son enseignement et sa recherche. Ses travaux relèvent de l’anthropologie littéraire et portent sur les liens entre littérature, histoire et philosophie.

- Frédéric Worms. Philosophe, professeur d'histoire de la philosophie moderne et contemporaine. Il est directeur de l'École normale supérieure de Paris. Ancien élève de Michel Serres, ce dernier lui a confié la responsabilité de la publication de ses œuvres inédites, en collaboration avec Sophie Bancquart, Bernadette Bensaude-Vincent et Roland Schaer. Il a récemment publié Le Pourquoi du comment : Philosophie pour mieux vivre (Flammarion, 2024).

- Florence Naugrette enseigne la littérature française et l’histoire du théâtre à la Sorbonne. Son dernier ouvrage, Juliette Drouet compagne du siècle (Flammarion, 2022), a reçu le Prix Chateaubriand en 2023. Le mois prochain, elle préface et commente Les Contemplations de Victor Hugo, illustrées par la photographie du XIXe siècle (Diane de Selliers, 2025).

- Patrick Rödel a fait ses études à Bordeaux jusqu’à son entrée, en 1963, à l’ENS. Agrégé de philosophie en 1968, il a enseigné à Douai, puis à Bordeaux, essentiellement en classes préparatoires - hypokhâgne et khâgne. Professeur émérite depuis 2002. Conférencier, écrivain, il a écrit un livre consacré à Michel Serres, Michel Serres, la sage-femme du monde (Le Pommier, 2016) ainsi que des romans, des nouvelles, des biographies plus ou moins imaginaires. Il fait partie du Comité d’orientation de la Fondation Michel Serres. Il est membre de l’Académie Montesquieu.

- Ancien élève de Michel Serres à l’université Johns Hopkins, Pierre Saint-Amand est spécialiste de la littérature et de la philosophie des Lumières. Il est l’auteur de livres sur Diderot et les sciences, sur la philosophie politique, et sur le roman. Son dernier livre est intitulé : Suite libertine: Vies du XVIIIe siècle (Classiques Garnier). Il a enseigné à Stanford, à l’université Brown et il est maintenant professeur à l’université Yale.

- Robert Harrison. Essayiste, philosophe et professeur de littérature française et italienne à l'université Stanford, spécialiste de Dante, il est notamment l’auteur de Forêt, essai su l’imaginaire occidental (Flammarion, 1992), Les morts (Le Pommier, 2003) et Jardins. Réflexions sur la condition humaine (Le Pommier, 2007). Ami proche de Michel Serres, ils ont partagé d’innombrables discussions sur la littérature, la philosophie et la marche du monde.