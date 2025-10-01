Séminaire "Lignes de faille" (Univ. Paris Cité)

Le séminaire mensuel Lignes de faille, coorganisé par Cécile Narjoux et Emily Lombardero, propose d’explorer la manière dont la littérature française et francophone contemporaine (roman, poésie, théâtre, bande dessinée) écrit, donne forme et voix à la crise écologique. Chaque séance portera sur une œuvre littéraire parue récemment, abordée sous l’angle de sa poétique, de son style ou de ses dispositifs d’énonciation, dans une perspective écopoétique et critique. Il s’agira moins d’une approche thématique de l’écologie que d’un travail sur les formes – ce que les textes font, narrativement, formellement, esthétiquement, stylistiquement, pour faire entendre le bouleversement écologique, l’incertitude planétaire ou les recompositions du vivant.

Inscrit dans le programme inIdEx ICCA (Université Paris Cité), le séminaire s’attache aussi à penser la circulation des œuvres et des idées : les séances, d’une durée d’1h30, donneront lieu à un enregistrement audio assuré par le Studio vidéo du campus Saint-Germain-des-Prés, et seront diffusées en podcast sur la webradio 100 pour science de l’université. Les versions écrites des communications seront publiées sur le site de Fabula dans la nouvelle rubrique : « Le Club de lecture ». L’une des ambitions du séminaire est ainsi de faire dialoguer recherche et société, théorie et création, à travers un observatoire critique de l’actualité littéraire.

Calendrier du premier semestre

Jeudi 16 octobre (14h-15h30) : Pierre Fleury (ENS ULM) – Aliène, Phoebe Hadjimarkos-Clarke (2024) – bureau 783 C (Grands Moulins)

Jeudi 27 novembre (14h-15h30) : Florent Perget (Université Paris Cité) – Les Pizzlys, Jérémie Moreau (2022) – salle 547 F (Halle aux farines)

Jeudi 11 décembre (14h-15h30) : Perrine Beltran (Université Lumière Lyon 2) – Peau de sang, Audrey Wilhelmy (2024) – salle 248 E (Halle aux farines)

Jeudi 29 janvier (14h-15h30) : Bérengère Moricheau Airaud (Université de Pau) – Cabane, Abel Quentin (2025) – salle 027 C (Halle aux farines)