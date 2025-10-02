Gaston Gallimard, Marcel Proust, Lettres retrouvées. 1912-1922

La correspondance entre Marcel Proust et Gaston Gallimard, publiée en 1989, dévoilait les relations entre Proust et son éditeur, souvent affectueuses, parfois conflictuelles. Ce corpus, autour de la publication de la Recherche à l’enseigne de la NRF, éclairait bien des zones d’ombre et brossait en creux les portraits de l’écrivain qui allait devenir universellement reconnu et de l’homme à l’origine de la plus emblématique maison d’édition française indépendante.

Aux quatre cent sept lettres mises au jour à l’époque viennent s’ajouter cent sept lettres qui ont été retrouvées depuis. Elles complètent, avec à nouveau des lettres de proches collaborateurs de Gallimard, notre connaissance d’une remarquable histoire éditoriale à travers les mœurs et pratiques littéraires du début du XXᵉe siècle. Cette correspondance illustre la richesse du lien unissant l’auteur sûr de son génie et l’éditeur qui veut à tout prix le faire reconnaître et grâce auquel sa maison obtient son premier prix Goncourt.